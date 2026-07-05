Marc Terenzi bittet Sarah Connor und Summer um Vergebung

Erst rechnete Summer Terenzi öffentlich mit ihrem Vater ab, dann ihre Mutter Sarah Connor. Marc Terenzi habe nie Interesse am Leben seiner Tochter gezeigt, sei ein Narzisst. Jetzt entschuldigt sich der Sänger öffentlich bei seiner Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Summer Terenzi kritisiert Vater Marc Terenzi mit Song «Daddy Issues» öffentlich

Terenzi gibt Fehler zu, nennt Suchtprobleme als Grund für familiäre Probleme

2024 Entzugsklinik: Hilfe von Ex-Frau Sarah Connor und Ehemann Florian Fischer

Sophie Ofer Redaktorin People

Auf ihrer kürzlich erschienenen Single «Daddy Issues» rechnet die Tochter von Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48) öffentlich mit ihrem Vater ab. Summer Terenzi nennt ihn einen Narzissten, der sich lieber mit seinen Geliebten als mit seiner Tochter beschäftigt.

0:24 «Mein Vater war ein Narzisst»: Hier rechnet Summer Terenzi mit ihrem Vater ab

Auch Mutter Sarah hat sich mittlerweile öffentlich zu Wort gemeldet und Summers Vater als «schmerzhafte Wunde für uns alle» bezeichnet. Nun äussert sich Marc Terenzi zu ihren heftigen Vorwürfen – und bittet seine Familie um Vergebung.

«Was sie sagen, stimmt»

«Was sie über die Vergangenheit sagen, stimmt», sagt Marc Terenzi gegenüber der «Bild»-Zeitung zu den Vorwürfen. Der Sänger gibt sich reumütig: «All diese Jahre tun mir zutiefst leid.» Er habe sich lange vor der Verantwortung gedrückt.

In ihrem Song «Daddy Issues» besingt Summer das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater, dass dieser eigentlich nie Kinder haben wollte und dass sie für ihn «nie genug» sein werde.

Summers Mutter Sarah Connor beschuldigte ihn ebenfalls, zu wenig präsent gewesen zu sein und «einfach gar kein Interesse an ihrem Leben» gehabt zu haben.

Für die Vergangenheit wolle Marc Terenzi nun Verantwortung übernehmen, so der 48-Jährige zu «Bild». Als einen Grund für das belastete Verhältnis zur eigenen Tochter nennt Terenzi, wie schon so oft, seine frühere Alkohol- und Drogenabhängigkeit. «Jeder weiss, dass ich viele Jahre ein schweres Alkoholproblem hatte», erklärt der Sänger.

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Sarah Connor bezahlte für seinen Entzug

Es waren Sarah Connor, von der er bereits lange geschieden war, und ihr Ehemann Florian Fischer, die Terenzi aus der Suchtkrise heraushalfen. Fischer brachte den Sänger 2024 in eine Entzugsklinik, Sarah Connor zahlte für seine Behandlung. Ihr Eingreifen wurde für ihn zum Wendepunkt.

«Ich werde ihnen ewig dankbar sein, dass sie mir geholfen und mich in eine Klinik gebracht haben», so Terenzi. «Dank ihnen konnte ich mein Leben ändern.» Ihm bleibe jetzt nur übrig, «wirklich konzentriert und diszipliniert zu bleiben. So wie ich es gerade tue, um mein Leben ins Gleichgewicht zu bringen und mir eine bessere Zukunft aufzubauen.»

«Werde weiter an mir arbeiten»

Terenzi wolle an sich arbeiten. «Ich war nicht immer der beste Vater. Aber ich werde weiter an mir arbeiten, um ein besserer Mensch zu werden», sagt Marc Terenzi.

Terenzi versuchte bereits vor rund zwei Wochen, eine Brücke zu seiner entfremdeten Tochter zu schlagen. Nachdem Summer Terenzi am 21. Juni erste Ausschnitte ihres Songs gepostet hatte, meldete sich Marc Terenzi zwei Tage später an ihrem 20. Geburtstag auf Instagram zu Wort. Er erklärte, immer hinter ihr zu stehen, und kündigte an, sich in einem Song bei ihr entschuldigen zu wollen.

Einen Tag später machte ihm seine Tochter, ebenfalls auf Instagram, klar, dass er seine Chance verspielt hat: «Du schiebst alles auf deine Sucht, aber anscheinend bist du jetzt schon seit einem Jahr clean! Warum tauchst du denn nicht auf?» Sie wirft ihm vor, es nicht ernst zu meinen, sich nur öffentlichkeitswirksam als reumütig zu inszenieren. «Du hast mich eine Million Mal enttäuscht.»