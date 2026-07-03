Kürzlich erregte Sarah Connors Tochter Summer Aufsehen mit einem Song über die Beziehung zu ihrem Vater Marc Terenzi. Jetzt rechnet auch die Sängerin persönlich mit ihm ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Summer Terenzi rechnet mit Vater Marc Terenzi im Song «Daddy Issues» ab

Sarah Connor: «Summers Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle»

Marc Terenzi verspielt Chancen: Tochter vergibt ihm seit 17 Jahren erfolglos

Saskia Schär Redaktorin People

In der Nacht auf heute ist die Single «Daddy Issues» von Summer Terenzi (20) erschienen. Einen ersten Ausschnitt veröffentlichte die Tochter von Marc Terenzi (48) und Sarah Connor (46) bereits vor einigen Wochen und sorgte damit für Aufsehen. Der Grund: Sie rechnet gnadenlos mit ihrem Vater ab, nennt ihn einen Narzissten, der sich lieber um seine Geliebten als um die Tochter kümmert.

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Nun meldet sich auch Sarah Connor zu Wort, und zwar in der neuen Serie «Born Famous – Fluch oder Segen?», die das Leben von vier Kindern berühmter Eltern begleitet, darunter Summer Terenzi. Ausgestrahlt wird die Sendung ab 16. Juli auf ProSieben, doch «Bild» zitiert bereits jetzt daraus. «Summers leiblicher Vater ist eine schmerzhafte Wunde für uns alle», sagt Sarah Connor demnach.

Summer Terenzi sollte ihren Vater nicht googeln

Das Problem mit ihrem Ex-Mann beschreibt sie wie folgt: «Die Kinder hören selten von ihrem leiblichen Vater. Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen. Er war nie am Start. War an keinem Elternabend. Hat nie einen Pfennig bezahlt. Geschweige denn mal nach einem Zeugnis gefragt. Er war auch bei keinem Geburtstag. Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen. Aber nein, er meldet sich nicht.»

Für ihre Tochter sei es sehr schwierig, «zu verstehen, warum der Vater so selten präsent ist und einfach gar kein Interesse an ihrem Leben zeigt». Infolge all der Schlagzeilen über Marc Terenzi hat Connor ihrer Tochter von Anfang an beigebracht, «Dad nicht zu googeln». Anlässlich der Veröffentlichung von «Daddy Issues» äussert sich Sarah Connor auch in ihrer Instagram-Story, erklärt dort, sie habe alles versucht, damit Summer nie einen solchen Song schreiben müsse, doch sie habe versagt. Weiter meint sie in einem Beitrag, dass sie die Kommentarfunktion erstmals ausschalte, «denn es ist ein sensibler Tag für uns, und wir brauchen niemanden, der Summer sagt, sie solle das doch bitte für sich behalten».

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«Warum tauchst du denn nicht auf?»

Nachdem Summer Terenzi am 21. Juni die ersten Ausschnitte ihres Songs gepostet und die Presse ihre Abrechnung aufgenommen hatte, meldete sich Marc Terenzi zwei Tage später an ihrem 20. Geburtstag via Instagram-Story zu Wort. Er gratulierte ihr, erklärte, immer hinter ihr zu stehen und kündigte an, sich mittels eines Songs bei ihr entschuldigen zu wollen.

Doch es scheint, als hätte der Sänger, der jahrelang mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, seine Chancen verspielt. Das macht Summer Terenzi in einem Instagram-Post einen Tag später klar. Gemäss ihr nutze er die Situation aus, um zu zeigen, was für ein reumütiger Vater er sei, was in ihren Augen Blödsinn sei. «Du schiebst alles auf deine Sucht, aber anscheinend bist du jetzt schon seit einem Jahr clean! Warum tauchst du denn nicht auf?»

Er rede von zweiten Chancen, doch diese gäbe sie ihm bereits seit 17 Jahren. «Ich habe dir vergeben, gehofft, dass du auftauchst. Immer und immer wieder. Eine Million Mal hast du mich im Stich gelassen», so Summer Terenzi in ihrem Statement. Ihr Vater habe nicht nur ihren ersten, sondern auch ihren letzten Schultag verpasst. «Du warst nie da.» Anstatt bei ihr zu sein, sei er lieber bei jeder sich bietenden Gelegenheit in der Klatschpresse und im Fernsehen erschienen. Sie beendet ihr Statement mit den Worten: «Also bitte behalte dein blödes Lied bei deinen Entwürfen und ändere endlich etwas an dir selbst.»

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