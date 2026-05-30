Am ersten Juniwochenende geben sich Dua Lipa und Callum Turner auf Sizilien das Jawort. Im Luxushotel Villa Igiea erwartet sie eine Traumkulisse mit Weltstars wie Donatella Versace und Elton John.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa und Callum Turner heiraten Anfang Juni auf Sizilien

Feier in Luxushotel mit Weltstars wie Elton John und Donatella Versace

Dua Lipas Vermögen: 150 Millionen Franken, Turners Verlobungsring: 300’000 Franken

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie ist jung, steinreich – und bereit für ihr eigenes Hollywoodmärchen unter sizilianischer Sonne: Popstar Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) sagen gemäss italienischen Medien am ersten Juniwochenende «sì» auf Sizilien.

Es soll kein leises Ja werden, sondern ein mehrtägiges Liebesfest im Luxushotel Villa Igiea in Palermo, einer der prestigeträchtigsten Adressen Italiens. Meerblick, historische Mauern, Palmen im Wind – und eine Kulisse, die eher nach Filmset als nach privatem Moment aussieht.

Geschätzte 150 Millionen Vermögen

Die Gästeliste liest sich wie ein roter Teppich der Weltstars: Musiklegende Sir Elton John (79), DJ Mark Ronson (51) und Designerin Donatella Versace (71) stehen ganz oben auf der Liste der Geladenen. Sie sind dabei, wenn ihre Freunde heiraten.

Dua Lipa ist längst mehr als eine erfolgreiche Sängerin. Ihr Vermögen wird auf rund 150 Millionen Franken geschätzt. Sie füllt weltweit Stadien, bricht Streamingrekorde und ist das Gesicht internationaler Luxusmarken wie Chanel und Versace. Callum Turner bringt die Hollywoodenergie mit.

Turners Vermögen liegt bei rund fünf Millionen Franken. Er gilt in der Branche als einer der heiss gehandelten Kandidaten für die nächste James-Bond-Ära. Für Aufsehen sorgte bereits die Verlobung Anfang 2025, ein Jahr nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Ihr diamantbesetzter Ring wird auf rund 300'000 Franken geschätzt.

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Durch einen Freund kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden am Geburtstagsessen eines gemeinsamen Freundes in Los Angeles. Dua Lipa beschreibt ihren Liebsten als jemanden, der sie erdet, während ihr Leben sonst aus Ruhm, Reisen und Terminen besteht. Er schwärmt von einer Verbindung, die sich nicht erklären lasse, einfach da sei.

Das Hochzeitskleid des Stars, so heisst es in Modekreisen, soll aus dem Umfeld internationaler Haute Couture stammen – offiziell bestätigt ist kein Designer. Viele vermuten, dass es aus dem Hause Versace kommt. Klar ist: Es wird ein Auftritt mit maximaler Strahlkraft.

Dua Lipa steht bewusst und stolz zu ihrer Herkunft. Geboren wurde sie in London als Tochter kosovo-albanischer Eltern aus Pristina. Heute steht sie für eine Karriere zwischen Balkan-Wurzeln, Londoner Alltag und globaler Weltbühne.

Wenn sich in Palermo die Türen öffnen und die Musik beginnt, geht es nicht mehr um Pop, Film oder Vermögen, sondern um diesen einen Moment: das Ja auf die Liebe. Auf Sizilien, der grössten Insel im Mittelmeer. Unter warmem Himmel, im Glanz einer Liebe, die längst die Weltbühne erobert hat.