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Erfolg von «Lázár» geht weiter
Dua Lipa feiert den Schweizer Autor Nelio Biedermann

Nelio Biedermanns Roman «Lázár» begeistert Leser weltweit. Jetzt landet der 23-jährige Thalwiler einen Coup: Popstar Dua Lipa empfiehlt das Werk in ihrem Buchclub. Die englische Ausgabe erscheint am 26. März 2026.
Publiziert: 17:00 Uhr
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Popstar Dua Lipa empfiehlt in ihrem Buchclub das Werk «Lázár» des Schweizer Autors Nelio Biedermann.
Foto: WireImage

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Autor Nelio Biedermann feiert Erfolg: «Lázár» im Buchclub von Dua Lipa
  • 20 internationale Verlage kämpften um Übersetzungsrechte, Filmrechte von Tom Tykwer gesichert
  • Englische Ausgabe erscheint am 26. März 2026, Bestseller seit 1. September 2025
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Er reitet weiter auf der Erfolgswelle: Der Schweizer Autor Nelio Biedermann (23) wird seit der Veröffentlichung seines Romans «Lázár» von allen Seiten gelobt. Nun bekommt der Thalwiler einen weiteren internationalen Schub: Im Buchclub Service 95 von Popstar Dua Lipa (30) wird das Werk, das von seiner Familiengeschichte im ungarischen Adelsstand inspiriert ist, in den März-Empfehlungen erwähnt. 

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«Seitdem die deutsche Erstausgabe von ‹Lázár› im vergangenen Jahr zum ‹Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler› gekürt wurde, sorgt das Werk für Aufsehen – eine Auszeichnung von 1000 europäischen Buchhändlern, von denen man mit Fug und Recht sagen kann, dass sie sich auskennen», schreibt Service 95 auf seiner Seite. «Definitiv ein fesselndes Buch!» Auf Englisch erscheint das Werk am kommenden Donnerstag, 26. März 2026.

Biedermann feiert Erfolg

Auch wenn Biedermann mit seinem zweiten Roman bereits von Erfolg verwöhnt ist, ist die Erwähnung in Dua Lipas Buchclub für ihn etwas Besonderes. «Verrückt!» schreibt er zum Instagram-Post, in dem sein Buch von Service 95 empfohlen wird. Weiter wollte sich Biedermann nicht zur Erwähnung äussern, sein Terminplan sei voll, teilt der Verlag mit.

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Dass «Lázár» ein Bestseller werden würde, war schon vor Veröffentlichung des Buches am 1. September 2025 absehbar. Verschiedene Verlage kämpften schon ein Jahr zuvor um die Veröffentlichungsrechte, danach bewarben sich knapp 20 internationale Verlage um die Übersetzungsrechte.

Altersthematik stört ihn nicht

Seit der Veröffentlichung des Buches wird Biedermann mit Lob überhäuft – wegen seiner Sprache und historischen Tiefe, aber auch aufgrund seines Alters. Damit habe er selbst kein Problem, sagte er im letzten September im Blick-Interview: «Ich verstehe das. Bei einem 17-jährigen Fussballtalent ist man auch doppelt aufmerksam.»

Der deutsche Filmemacher Tom Tykwer (60) sicherte sich die Verfilmungsrechte am Buch. «‹Lázár› hat mich sofort gepackt und nicht mehr losgelassen», teilte Tykwer mit. «Ein Buch, das uns durch die Gezeiten des Lebens und des Liebens treibt und dabei auf verstörend intensive Weise glücklich macht.»

Wann die Verfilmung genau ins Kino kommt, ist noch offen. Und ob Dua Lipa dann auch den Weg in die Vorführung findet, wird sich zeigen.

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