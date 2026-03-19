Dua Lipa macht Nespresso-Ikone Clooney Konkurrenz

Dua Lipa wird neue Markenbotschafterin von Nespresso. Die Popsängerin soll jüngere Käuferinnen und Käufer ansprechen. Der Weltstar steht im Mittelpunkt einer neuen Mega-Kampagne. Nespresso-Urgestein George Clooney ist aber nicht komplett weg vom Fenster.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nespresso verpflichtet Dua Lipa (30) als neue Markenbotschafterin neben Clooney

Lipa zeigt trendige Kaffeevarianten, um jüngeres Publikum wie Gen Z anzusprechen

Clooney prägt Marke seit 20 Jahren, neue Kampagne mit beiden geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nespresso-Legende George Clooney (64) bekommt eine neue Partnerin: Der Schweizer Kapselhersteller hat Dua Lipa (30) als neue Markenbotschafterin vorgestellt. Wie das Unternehmen erklärt, bleibt George Clooney (64) aber «Teil der Familie». Er wird auch einen Gastauftritt in der neuen Kampagne mit Lipa haben. Dua Lipa gehört zu den meistgestreamten Künstlerinnen der Welt. Sie gewann drei Grammys, stürmte in zahlreichen Ländern die Charts und füllt Stadien rund um den Globus.

Grosse Überzeugungsarbeit hat die Kaffee-Marke bei dem Superstar nicht leisten müssen, bevor sie den Vertrag unterzeichnet hat. «Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es stand immer irgendwo eine Nespresso-Maschine in der Nähe – zu Hause bei meiner Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz einfache Entscheidung», wird Lipa in einer Medienmitteilung zitiert. Sie deutet an, dass es kein einmaliges Engagement bleiben soll: «Die Zusammenarbeit macht jetzt schon unglaublich viel Spass - und das ist erst der Anfang», sagt der Superstar.

Clooney bleibt im Bild – auch mit Dua Lipa

George Clooney prägt das Image von Nespresso seit fast 20 Jahren. Nespresso muss aber neue, jüngere Kundinnen und Kunden an Bord holen, will die Gen Z ansprechen, bei denen Kaffee in allen Formen und Varianten hoch im Kurs steht. Statt dem klassischen Espresso zeigt Dua Lipa in den neuen Clips denn auch, wie man Iced Coffee, Lavendel-Latte oder Espresso Martini mixt. Und soll damit ein Publikum ansprechen, das sich nicht mehr abends auf dem Sofa klassische TV-Werbung reinzieht.

Der Nespresso-Deal ist nicht der einzige Millionen-Auftrag, den Dua Lipa an Land zieht. Erst im Februar hat das römische Luxushaus Bulgari eine Zusammenarbeit mit ihr bekannt gegeben. Für Bulgari verkörpere Dua Lipa eine «moderne Weiblichkeit», die unabhängig und selbstbewusst auftrete, hiess es damals in einer Medienmitteilung.