Die Kultmarke Bialetti steht tief in der Krise. Bis im April will das Unternehmen einen Käufer finden – sonst droht der Konkurs. Ein Augenschein in der Heimat des berühmten Espressokochers.

1/13 Giuliano stimmt der mögliche Verkauf von Bialetti ins Ausland nachdenklich. Foto: Mattia Coda

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Ausverkauf bei Bialetti. Die nebelverhangenen Strassen in Coccaglio (I) sind leer, ein erdiger Kaffeegeruch kündigt das Geschäft um die Ecke an. Zum halben Preis gibts die Moka-Express hier, einen Espresso-Kocher aus Aluminium. In Reih und Glied stehen die Kannen in den Regalen – die Bialetti-Männchen, die die Moka als Logo zieren, strecken ihre Finger nach oben.

Michaela und Claudia sind stolz, hier zu arbeiten. In Michaelas eigener Küche ist alles von Bialetti, erzählt sie. Der Wasserkocher, die Pfannen und der Kaffeekocher. Aber selbst sie nutzt die Moka-Express nicht mehr. «Aus der Kapsel ist der Kaffee cremiger. Und es geht einfach schneller. Irgendwie ist man ja immer in Eile.»