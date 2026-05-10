Elton John feiert 35 Jahre ohne Alkohol mit einem Luxusschaumwein. Sein «Zero Blanc de Blancs» aus norditalienischen Chardonnay-Trauben ist komplett alkoholfrei und gibt garantiert keinen Kater.

Es gibt ihn auch bei uns

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elton John lanciert alkoholfreien Schaumwein «Elton John Zero Blanc de Blancs»

Nach 35 Jahren Abstinenz feiert er glamouröses Trinken ohne Alkohol

Aromen von Apfel, Zitrusblüten, nur 19 Kalorien pro Glas, Preis: ab 13 Franken

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Er trank bis zum Blackout, kokste sich durch die Nächte und stand mehr als einmal am Rand des Todes. Heute feiert Sir Elton John (79) seine Nüchternheit – mit einem Luxusschaumwein ohne einen einzigen Tropfen Alkohol.

Mit Blick spricht die Musikikone exklusiv über ihren neuen «Elton John Zero Blanc de Blancs», der bei uns zwischen 13 und 20 Franken kostet – und als stilvoller Promillekiller garantiert keinen Kater hinterlässt.

Seit 35 Jahren trocken

Glitzer, Glamour, Gigantomanie: Jahrzehntelang gehörte Alkohol zu Elton John wie schrille Brillen, Federboas und Welthits. Der Brite lebte auf der Überholspur, trank Champagner wie Mineralwasser – bis ihn die Sucht fast zerstörte.

«Bevor David und ich aufhörten zu trinken, liebten wir Schaumwein», sagt er gegenüber Blick. Seit 35 Jahren ist der «Rocket Man» trocken. Gemeinsam mit Ehemann David Furnish (63) lebt er heute komplett abstinent. Doch wer den Musiker kennt, weiss: Langweilig wird es bei ihm trotzdem nicht.

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Gerade auf den glamourösen Events seiner Elton John Aids Foundation will man stilvoll anstossen. «Wasser schafft das einfach nicht», sagt er lachend. «Selbst nicht mit Zitrusfrüchten oder Sirup. Uns fehlte dieses Gefühl von Erhabenheit, das nur ein Schaumwein auslösen kann.»

Völlig neue Methode

Also tüftelte der Superstar monatelang an seiner eigenen Luxusbrause – alkoholfrei, aber mit maximalem Glamourfaktor. Herausgekommen ist ein eleganter Blanc de Blancs aus norditalienischen Chardonnay-Trauben.

Und der unterscheidet sich radikal von vielen billigen Null-Prozent-Blöterli aus dem Supermarkt. «Beim Entalkoholisieren verliert Wein oft seine Seele», erklärt Elton John. «Am Ende schmeckt vieles metallisch oder viel zu süss. Warum erst etwas wegnehmen, statt von Anfang an etwas Eigenständiges zu erschaffen?»

Gemeinsam mit Experten setzte der Brite deshalb auf eine völlig neue Methode: Statt Hefe kommen spezielle Bakterien zum Einsatz.

Nur 19 Kalorien

So entsteht der Schaumwein ganz ohne Alkohol – von Natur aus. Grüntee-Extrakt sorgt zusätzlich für Tiefe und feine Tannine. Das Resultat: nur 19 Kalorien pro Glas mit Aromen von grünem Apfel und Zitrusblüten. «Unser Test war simpel», sagt Elton. «Würden wir ihn bei uns zu Hause servieren? Die Antwort war sofort: Ja.»

Auch die Spitzengastronomie ist begeistert. Selbst der Sommelier des legendären River Café in London gab dem Nobelprickler seinen Segen. Der königsblaue Edelpromillekiller mit dem goldenen «E-Star»-Logo ist für Elton John weit mehr als nur ein Getränk.

Er steht für eine neue, bewusste Art des Feierns – ohne Verzicht auf Luxus. Oder wie der Poptitan selbst sagt: «Mein Blanc de Blancs und mein neuer Blick aufs Leben passen perfekt zusammen.» Cheers auf die Nüchternheit.