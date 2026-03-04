Sting machts, Dieter Meier auch und ebenso Kylie Minogue. Sie sind nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Weinregal präsent. Nun gesellt sich auch Elton John dazu und setzt konsequent auf alkoholfrei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elton John lanciert einen alkoholfreien Blanc de Blancs

Der Schäumer aus Chardonnay-Trauben ist mit Grünteeextrakt angereichert

Musiker und Musikerinnen mischen vermehrt im Weinmarkt mit

Stefan Keller Redaktor Wein

«Unser alkoholfreier Zero Blanc de Blancs fängt die Eleganz, die Perlage und die Lebensfreude eines klassischen Blanc de Blancs ein», lässt sich Elton John zitieren.

Die Londoner Benchmark Drinks Ltd konnte ihn für die Zusammenarbeit gewinnen, dieselbe Firma also, die bis heute über 20 Millionen Flaschen Kylie Minogue Wines verkauft hat.

Blau als Signature-Farbe

«Beim Design war es mir wichtig, dass es sich persönlich und zeitlos anfühlt. Deshalb haben wir meine E-Star-Ikonographie mit einem satten Blauton kombiniert – einer meiner Signature-Farben. Blau steht für mich seit jeher für Ruhe, Tiefe und Kreativität: Es ziert das Cover meiner ‹Diamonds – Greatest Hits›-Kollektion und entwickelt sich zunehmend zur Farbe für anspruchsvolle, alkoholfreie Genussmomente.»

Damit bringt Englands Hitschreiber neue Töne ins Spiel. Blau soll fortan nicht mehr für übermässigen Alkoholkonsum stehen, sondern für Ruhe, Tiefe und Kreativität.

Anlehnung an Champagner

Der Blanc de Blancs tut wie Champagner, kann es aber nicht. Weder stammt er aus diesem Gebiet, noch darf er Wein sein. Es ist ein Getränk, das an einen Schaumwein erinnert. Gekeltert ist er aus norditalienischen Trauben der Sorte Chardonnay, deshalb der Begriff Blanc de Blancs, ein Weisser aus weissen Trauben also. Um Wein zu sein, fehlt ihm der Alkohol. Zur Festigung der Struktur wurde Extrakt von Grüntee eingesetzt.

Ins Gewicht schlägt dies nicht: 19 Kalorien pro Glas (125 ml) bringt Elton Johns Schäumer auf die Waage. Zum Vergleich: Schaumweine der Kategorie «Brut» bringen es auf rund 81 Kalorien pro Cüpli.