Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Mit 86 Jahren hat die deutsche Schlagerlegende Heino einen neuen Song herausgegeben. «Ein Gläschen am Morgen» heisst der tanzbare Sommerhit – doch der Text sorgt für Stirnrunzeln: Alkohol am Morgen? Geht gar nicht. Wir hätten eine charmante Empfehlung, mit der sich Heino trotzdem jeden Morgen ohne schlechtes Gewissen ein Gläschen gönnen kann: entalkoholisierter Wein.

Der macht optisch was her, duftet nach Wein und enthält so gut wie keinen Alkohol. Möglich wird das durch schonende Verfahren wie Vakuumdestillation oder Umkehrosmose, bei denen der Alkohol nach der Gärung entzogen wird. Ein bisschen Tiefe fehlt zwar im Vergleich zum Original, aber die Qualität solcher Weine wird von Jahr zu Jahr besser. Wer bewusst geniessen will, ohne auf Stil zu verzichten, liegt hier goldrichtig.

Ein cleveres Gläschen am Morgen

Entalkoholisierte Weine sind inzwischen keine Rarität mehr. Wir haben zwei aktuelle Kandidaten ins Glas geholt. Der weisse Natureo Muscat 2024 duftet intensiv nach Trauben und einem Hauch Koriander, typisch für die Rebsorte. Am Gaumen wirkt der Weisswein rund und cremig – technisch top gemacht und garantiert frühstückstauglich.

Dann wäre da noch der Garnacha Syrah 2023. Gerade alkoholfreie Rote hatten lange den Ruf, wie Traubensaft zu schmecken. Zum Glück aber nicht dieses Exemplar: Würzige Noten und reife rote Früchte sowie eine geschmeidige Textur zaubern einen Hauch von echtem Rotwein-Flair. Ein bisschen mehr Struktur wäre schön – aber zum Frühschoppen reicht es allemal.