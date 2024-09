Kurz zusammengefasst Diät-Anfragen steigen im Januar, vor der Badesaison und nach Sommerferien

Alkoholabbau hat Priorität vor Fettverbrennung und stört Diäten

Ein Gramm Alkohol hat rund sieben Kalorien

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Blick: Frau Ellenberger, im Ernährungszentrum Zürich beraten sie Patientinnen und Patienten bei Diäten. Wann nehmen die Anfragen für Diät-Beratungen zu?

Ruth Ellenberger: Da wäre sicher einmal der Januar, nachdem im Dezember bei all den Apéros und Feierlichkeiten das ein oder andere Kilo hängengeblieben ist. Als Nächstes vor der Badesaison, also etwa im März/April und zuletzt direkt nach den Sommerferien, wo die ein oder andere Jeanshose plötzlich nicht mehr passt.

Gibt es bei Diäten eine Faustregel, zum Beispiel für die Anzahl Kalorien?

Nachdem man seinen individuellen Kalorienbedarf herausgefunden hat, kann man pro Tag rund 500 Kalorien einsparen, bis man sein Zielgewicht erreicht. Eine ausgewogene Ernährung ist dabei aber weiterhin sehr wichtig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich kein grosser Fan von Diäten bin. Viel besser ist, die Ernährung langfristig zu optimieren und ein gesundes Mass an Bewegung in den Alltag einzubauen. Dann erreicht man sein Zielgewicht irgendwann von alleine.

Hat Alkohol einen Einfluss auf den Fettabbau?

Zunächst muss festgehalten werden, dass sich Alkohol und Abnehmen nicht zwingend beissen. Es gibt aber erwiesene Nachteile, die beim Abnehmen berücksichtigt werden müssen. So zum Beispiel die Kalorienanzahl: Ein Gramm Alkohol hat rund sieben Kalorien. Hochgerechnet auf einen Deziliter trockenen Wein mit zwölf Prozent Alkohol ergibt dies zwischen 70 und 90 Kalorien. Weiter muss man wissen, dass Alkohol den Appetit anregt.

Die Ernährungsberaterin Ruth Ellenberger vom Ernährungszentrum Zürich gibt Auskunft darüber, inwiefern sich eine Diät mit dem Konsum von Alkohol verträgt. Foto: cuerography 1/6

Sollte man während einer Diät also besser auf Alkohol beim Apéro verzichten?

Auf jeden Fall! Zumal es eine Vielzahl an alkoholfreien Alternativen gibt.

Gibt es weitere Nachteile von Alkohol bei einer Diät?

Die Fettverbrennung wird vom gleichen Organ gesteuert, wie der Alkoholabbau: in der Leber. Wird die Leber sowohl mit dem Abbau von Alkohol als auch mit dem Verbrennen von Fett konfrontiert, entscheidet sie sich prioritär für den Alkoholabbau, da der Körper Alkohol als Gift wahrnimmt. Während die Leber mit dem Abbau von Alkohol beschäftigt ist, wird die Fettverbrennung gestört. Und das wirkt sich negativ auf eine Diät aus.

Sollte man beim Abnehmen demnach ganz auf Alkohol, auch auf ein Glas Wein zum Essen, verzichten?

Nicht unbedingt, sofern die Kalorienobergrenze weiterhin eingehalten wird und man sich ausgewogen ernährt. Ich empfehle, während einer Diät drei bis vier alkoholfreie Tage pro Woche einzubauen, also zum Beispiel jeden zweiten Tag keinen Alkohol zu trinken. Dabei ist es übrigens sehr wichtig, genügend Wasser zu trinken. Bei zu viel Wasser wird Alkohol zwar nicht schneller abgebaut, doch wenn man zu wenig trinkt, dauert der Alkoholabbau deutlich länger.

Was halten sie eigentlich vom Dry January, also während des Monats Januar komplett auf Alkohol zu verzichten?

Die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Nicht wegen einer Diät, aber einfach mal, um zu schauen, ob man es überhaupt aushält, einen Monat lang die Finger von Alkohol zu lassen. Also mehr im Sinne vom Suchtaspekt und weniger vor dem Hintergrund einer Diät.