2024 gab Elton John bekannt, dass er durch eine Augeninfektion fast blind wurde. Die Hoffnung auf baldige Heilung hat sich offenbar zerschlagen. Er kämpft bis heute mit dem Verlust seines Augenlichts. Auch sonst hat der Sänger eine bewegte Krankheitsgeschichte.

Darum gehts Elton John verliert Sehvermögen auf rechtem Auge, linkes Auge beeinträchtigt

Sänger bleibt trotz gesundheitlicher Herausforderungen optimistisch und hoffnungsvoll

2017 erhielt John Prostatakrebs-Diagnose, war 24 Stunden vom Tod entfernt

Die Situation um Elton Johns (78) Augenlicht hat sich weiter verschlechtert. Das gestand der britische Megastar jetzt in einem Interview. Gegenüber «Variety» sagte er: «Es ist niederschmetternd. Ich habe [das Sehvermögen meines rechten Auges] verloren und meinem linken geht es auch nicht so gut.» Die letzten 15 Monate seien herausfordernd gewesen, «denn ich konnte nichts mehr sehen, anschauen oder lesen.»

Das besorgniserregende Gesundheitsupdate kommt etwas über ein Jahr nachdem bekanntwurde, dass sich der Sänger im Juli 2024 eine «ernsthafte Augeninfektion» zugezogen hatte. Diese führte zur Erblindung seines rechten Auges und schränkt bis heute auch die Sicht seines linken Auges stark ein. Damals gab er in einem Instagram-Post ein offizielles Statement zu seiner gesundheitlichen Lage ab, in dem er beteuerte, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Er hatte grosse Hoffnung, dass sein Auge sich wieder erholen würde. Doch offenbar war dem nicht so.

«Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben»

«Ich hatte ein unglaubliches Leben und es gibt Hoffnung», erklärt Elton John im «Variety»-Interview. «Ich muss einfach geduldig sein, dass die Wissenschaft mir eines Tages damit helfen wird. Sobald sie mir dabei helfen können, wird alles gut. Es ist genau wie damals bei der AIDS-Geschichte.» John setzte sich in den 90er-Jahren stark für die Entstigmatisierung von AIDS-Erkrankten ein und gründete die Elton John AIDS Foundation.

Gegenüber «Variety» fügt er hinzu, dass er wegen seiner Augen in Behandlung sei, die in seinem linken Auge bereits zu Verbesserungen geführt hätten. «Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, du musst stoisch sein, du musst stark sein. Und du musst immer versuchen, die Tür einzurennen, um die Dinge zu verbessern.» Wenn John heute öffentlich auftrete, so «Variety», sitze er bereits oder scheint «wie durch Zauberei» immer schon an seinem Platz angekommen zu sein. Er wolle nicht, dass sein Publikum sieht, wie er herumgeführt wird.

Er trug seine kaputte Kniescheibe als Kette

Sein schwindendes Sehvermögen ist nicht die erste gesundheitliche Herausforderung, mit der «I’m Still Standing»-Sänger Elton John in seinem Leben zu kämpfen hatte. 2021 war er gezwungen, seine «Farewell Yellow Brick Road»-Tour zu verschieben, weil er sich einer Hüftoperation unterziehen musste. Eine neue Hüfte war nötig gewesen, da den Sänger damals schlimme Schmerzen plagten. «Ich lasse es lieber jetzt machen, auch wenn ich damit leider viele Leute enttäusche. Dafür kann ich es wiedergutmachen und werde dann in viel besserer Form sein», erklärte er damals seine Entscheidung.

2024 liess er sich dann ebenfalls beide Kniescheiben erneuern, wie unter anderem «The Independent» berichtet. Eine dieser Kniescheiben liess John bizarrerweise zu einem Schmuckstück «backen», das er sich später um den Hals hängen liess.

«24 Stunden vom Tod entfernt»

2017 bekam John die Schockdiagnose Prostatakrebs. Er entschied sich damals statt Chemotherapie für eine Operation, die abgesehen von ein paar Komplikationen letztlich erfolgreich war. Bei einer Rede 2024 witzelte er: «Von mir ist nicht mehr viel übrig. Ich habe keine Mandeln mehr und keinen Blinddarm. Ich habe keine Prostata. Ich habe weder eine rechte Hüfte noch ein linkes oder rechtes Knie.»

Kurz nach seiner Prostata-OP zog sich John während eines Aufenthalts in Südafrika eine bakterielle Infektion zu. In einem Londoner Krankenhaus habe man ihm gesagt, sein Zustand sei sehr ernst und dass sie dort nicht die nötige Ausrüstung hätten, sie zu behandeln. Der Sänger sei «24 Stunden vom Tod entfernt» gewesen und wäre ohne Behandlung gestorben, hiess es damals.

Schon in jungen Jahren kämpfte Elton John mit Suchtproblemen im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen, die nach eigenen Angaben fast zum Tod geführt hätten. Damit einher gingen depressive Episoden, über die Elton John auch in seiner Autobiografie geschrieben hat. Seit den frühen 2000ern ist der Sänger zudem an Diabetes erkrankt.