Schock für Elton John: Der 77-jährige Musiker musste eine Theateraufführung in London wegen schwerer Sehprobleme vorzeitig verlassen und wurde kurzzeitig sogar blind.

Auf einen Blick Elton John erblindete während einer Theateraufführung in London

Der Musiker kämpft seit Juli 2024 mit schwerer Augeninfektion

Der britische Popstar Elton John (77) versetzte seine Fans am Samstagabend in grosse Sorge, als er eine Theateraufführung in London vorzeitig verlassen musste. Wie die britische Zeitung «Mirror» berichtet, wurde der Sänger von seinem Ehemann David Furnish (62) plötzlich aus dem Saal geführt. «Ich habe mein Augenlicht verloren und kann die Bühne nicht sehen», sagte Elton John laut Augenzeugen. Der Vorfall ereignete sich während einer Aufführung des Musicals «The Devil Wears Prada» im Londoner West End.

Die Augenprobleme des Musikers haben sich seit Juli 2024 dramatisch verschlechtert. Damals zog er sich in den Ferien in Südfrankreich eine schwere Infektion zu, die zum Verlust des Augenlichts in seinem rechten Auge führte. Seither ist auch das linke Auge betroffen. «Ich habe Hoffnung, dass sich meine Sehkraft erholen wird, aber momentan bin ich etwas eingeschränkt», sagte John in einem Interview. Die Auswirkungen auf seinen Alltag und seine Karriere sind erheblich. «Ich kann momentan nicht ins Studio, da ich keine Texte lesen kann», erklärte der Sänger.

Süssigkeiten sind absolut tabu

Trotz der schwierigen Situation bleibt John optimistisch. In den sozialen Medien teilte er mit: «Ich mache Fortschritte, aber es wird Zeit brauchen, bis meine Sehkraft vollständig zurückkehrt.» Der zweifache Vater ist dankbar für die Unterstützung seiner Familie und seines medizinischen Teams. Die gesundheitlichen Probleme haben John zu einer Umstellung seines Lebensstils gezwungen. In einem Podcast verriet er, dass er jetzt bewusster isst und auf Süssigkeiten verzichtet. «Ich kann nur noch kleine Mengen Obst essen, weil Schokolade und Glace für mich tabu sind», so der Musiker.

Trotz der Rückschläge plant John, an neuen Musikprojekten zu arbeiten. Dabei kann er auf die Unterstützung seines langjährigen Weggefährten Bernie Taupin zählen. Die Fans des Superstars sind in grosser Sorge um ihr Idol. In den sozialen Medien häufen sich die Genesungswünsche. Viele hoffen, dass John bald wieder auf die Bühne zurückkehren kann.