1/5 Elton John bei der Premiere seines Musicals «Tammy Faye» auf dem New Yorker Broadway. Foto: Bruce Glikas/Getty Images

Auf einen Blick Elton Johns Musical «Tammy Faye» schliesst nach nur einer Woche am Broadway

Trotz Erfolg in London konnte das Stück New Yorker Publikum nicht überzeugen

Musical spielte in erster Woche bei 63% Auslastung weniger als 400'000 Dollar ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Der Broadway scheint für Elton John (77) derzeit kein gutes Pflaster zu sein: Nur eine Woche nach der zunächst umjubelten Premiere muss das Musical «Tammy Faye» über die gleichnamige Fernsehpredigerin und Musikerin schon wieder schliessen. Wie das Magazin «Broadway World» berichtet, fällt am 8. Dezember nach nur 29 regulären Vorstellungen der letzte Vorhang für die 25 Millionen Dollar teure Produktion.

Vom Londoner West End aus sollte «Tammy Faye» auch die Vereinigten Staaten von Amerika erobern. Doch New Yorker Kritiker und das Publikum zeigten sich wenig angetan von dem von Rupert Goold (52) inszenierten Stück. «Eine fehlgeleitete Produktion», urteilte etwa «Variety». Auch die reinen Zahlen waren bereits nach wenigen Tagen ernüchternd. In der ersten Woche spielte das Musical bei nur 63 Prozent Auslastung weniger als 400'000 Dollar ein, wie darüber hinaus die britische Tageszeitung «The Guardian» schreibt.

Kein Erfolg trotz starker Vorlage

Dabei schien die Vorlage vielversprechend: Das Leben der US-Sängerin Tammy Faye Messner (1942-2007), in den 1970er- und 1980er-Jahren als Ehefrau des skandalumwitterten Fernsehpredigers Jim Bakker (84) bekannt, bot genügend Stoff. Von Elton John persönlich unterstützt, feierte das Musical 2022 in London Premiere – und erntete in Grossbritannien überwiegend positive Resonanz. Vier Olivier Awards, darunter als bestes Musical, ebneten schlussendlich auch den Weg an den berüchtigten Broadway.

Doch weder die interessante Geschichte noch die Songs aus der Feder von Elton John und Jake Shears (46) konnten das New Yorker Publikum überzeugen. «Tammy Faye» ist bereits Johns zweites Broadway-Musical nach «The Devil Wears Prada», das weiterhin in London erfolgreich läuft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kurz vor der Hiobsbotschaft hatte Shears auf Instagram noch die Arbeit an «Tammy Faye» für den Broadway als «eine der aufregendsten Erfahrungen» seines Lebens bezeichnet. Nun endet das Abenteuer Broadway nach nicht einmal 30 Vorstellungen. Elton John selbst äusserte sich bislang zum Aus seines Stückes noch nicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos