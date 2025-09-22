DE
FR
Abonnieren
Das war Elton Johns letztes Konzert
1:54
Der Rocket-Man geht in Rente:Das war Elton Johns letztes Konzert

Es geschah in der Sowjetunion
Elton John legt brisante Sexbeichte ab

Elton John enthüllt brisante Details aus seiner Sowjetunion-Tour 1979. Der Sänger berichtet von ständiger Überwachung – und einer überraschenden Begegnung mit einem KGB-Spion auf einem Hoteldach in Leningrad.
Publiziert: 07:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Pop-Legende Elton John hat beim britischen «Mirror» eine brisante Sexbeichte abgelegt.
Foto: WireImage

Darum gehts

  • Elton John hatte 1979 in der Sowjetunion Sex mit KGB-Agent
  • Begegnung auf Hoteldach hatte keine negativen Folgen für John
  • John absolvierte acht Konzerte in Leningrad und Moskau
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

1979 absolvierte Elton John (78) acht Konzerte in Leningrad (heute Sankt Petersburg) und Moskau. Als einer der wenigen westlichen Künstler, die zu dieser Zeit in der Sowjetunion auftreten durften, stand er unter strenger Beobachtung. In einem früheren Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian» erinnerte sich John: «Ich war 1979 in Russland und wusste, dass wir ständig beobachtet wurden.»

Mehr zu Elton John
«Von mir ist nicht viel übrig»
«Von mir ist nicht viel übrig»
Elton John witzelt über entfernte Körperteile
«Ich habe mein Augenlicht verloren!»
Grosse Sorge um Elton John
«Ich habe mein Augenlicht verloren!»
Als Henkersmahlzeit wünscht er sich «nichts ausser Süssigkeiten»
Elton John unter strenger Diät
Als Henkersmahlzeit wünscht er sich Süssigkeiten
Elton-John-Musical floppt am Broadway
Nach nur einer Woche abgesetzt
Elton-John-Musical floppt am Broadway

Besonders brisant: Jetzt enthüllt der Popstar John im «Mirror», dass ihm damals ein Dolmetscher zur Seite gestellt wurde, den er als KGB-Agenten identifizierte. Trotz dieser Erkenntnis kam es zu einer pikanten Entwicklung: «Am Ende hatte ich Sex mit ihm auf dem Dach des Hotels», gestand der Musiker in dem Interview.

Die Historikerin Sarah Davies von der Durham University bestätigte gegenüber der britischen Zeitung in diesem Zusammenhang, dass die gegenseitige Überwachung von Künstlern während des Kalten Krieges gängige Praxis war. «Andererseits wurden auch die sowjetischen Entertainer, die nach Grossbritannien kamen, im Auge behalten», erklärte die Expertin. Trotz der brisanten Begegnung auf dem Hoteldach hatte der Vorfall offenbar keine negativen Folgen für John. Er setzte seine Tournee wie geplant fort und kehrte unbeschadet in den Westen zurück.

Auch Charlie Sheen packt aus alten Zeiten aus

Elton John ist nicht der einzige Weltstar, der aktuell relativ offen aus dem Nähkästchen plaudert. Vor knapp zwei Wochen erschienen die Memoiren von Hollywood-Badboy Charlie Sheen (60). Darin berichtet er unter anderem von Sex mit Männern – und sagt dazu: «Es ist befreiend, jetzt darüber sprechen zu können». 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen