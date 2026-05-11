Die britische Sängerin Dua Lipa verklagt den Elektronikriesen Samsung auf 15 Millionen Dollar. Dieser soll ihr Gesicht unerlaubt für den Verkauf von TV-Geräten genutzt haben. Brisant: Fans sollen den Fernseher nur wegen ihres Fotos gekauft haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa verklagt Samsung in einem kalifornischen Gericht auf 15 Millionen US-Dollar

Sängerin wirft Konzern unerlaubte Nutzung ihres Fotos vor

Mit dem Bild machte Samsung Werbung für Fernseher

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die britische Pop-Sängerin Dua Lipa (30) ist gerade nicht gut auf den Elektronikkonzern Samsung zu sprechen. Die Londonerin mit albanisch-kosovarischen Wurzeln hat den Tech-Riesen auf 15 Millionen US-Dollar verklagt, wie das US-Magazin Variety berichtet. Sie wirft dem südkoreanischen Unternehmen vor, ihr Gesicht ohne Zustimmung und Bezahlung für den Verkauf von Fernsehern verwendet zu haben. Dies geht aus der Klage hervor, die der Popstar vergangenen Freitag in Kalifornien eingereicht hat.

Besagtes Bild wurde 2024 bei einem Auftritt von Dua Lipa an einem Musikfestival in Austin im US-Bundesstaat Texas im Backstage-Bereich aufgenommen. Laut Klageschrift besitzt die Sängerin die Urheberrechte an dem Foto. Sie soll Samsung mehrfach aufgefordert haben, das Bild nicht weiter zu verwenden. Der Konzern habe die Forderung jedoch «abweisend und gefühllos» zurückgewiesen, heisst es in der Klage.

Nun wirft Dua Lipa dem Tech-Riesen unter anderem Urheberrechtsverletzung, einen Verstoss gegen das kalifornische Persönlichkeitsrecht sowie Verletzungen des Markenrechts vor. Sie gehe davon aus, dass Samsung bewusst den Eindruck erweckt habe, die Sängerin unterstütze die Produkte, um so den Umsatz zu steigern. Als Beweis werden mehrere Posts oder Kommentare von Social-Media-Usern aufgeführt: Diese äussern, sie hätten den Fernseher nur gekauft, weil Lipas Bild auf der Verpackung zu sehen war.

Gefragte Werbefigur

In der Klage wird auch betont, Dua Lipa habe eine «Premiummarke» aufgebaut und sei bei der Auswahl ihrer Produktempfehlungen «äusserst selektiv». In puncto Werbedeals läuft es bei Dua Lipa tatsächlich richtig gut. Die Sängerin vermarktet ihr Image als weltweit bekanntes Popsternchen erfolgreich. Jüngst holte sie auch eine Schweizer Firma ins Boot: die Nestlé-Tochter Nespresso stellte Dua Lipa im März als neue globale Markenbotschafterin vor. Eine direkte Konkurrenz für die langjährige Kult-Figur George Clooney (64)? Dieser soll laut Nespresso «Teil der Familie» bleiben – und hat in einem neuen Werbeclip mit Dua Lipa einen Gastauftritt.

Im Februar hatte bereits der Luxusgüterkonzern Bulgari eine Zusammenarbeit mit der Sängerin bekanntgegeben. Auch ist Lipa die Make-up-Botschafterin des französischen Luxushauses Yves Saint Laurent und hat in den letzten Jahren in Werbekampagnen von Porsche, Chanel oder Puma mitgewirkt.