Jetzt ist der erste Nespresso-Werbeclip mit Dua Lipa da

Dua Lipa statt George Clooney: Der Pop-Superstar ist das neue Gesicht der jüngsten Nespresso-Kampagne. Im ersten Werbespot klaut sie den ikonischen Slogan von Clooney – wobei die Schauspiellegende einen Gastauftritt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nespresso engagierte Mitte März Dua Lipa als Markenbotschafterin

Die Kampagne zielt auf jüngere Kunden mit modernen Kaffeetrends ab

Dua Lipa gewann drei Grammys und gehört zu den meistgestreamten Künstlerinnen der Welt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Nespresso hat ein neues Gesicht: Der Schweizer Kapselhersteller verpflichtete Mitte März Dua Lipa (30) als neue Markenbotschafterin. Jetzt hat die Nestlé-Tochter die Mega-Kampagne mit dem Musik-Superstar als grosses Aushängeschild gestartet – und dabei einen 30-sekündigen Werbeclip veröffentlicht.

Die Werbebotschaft hinter der neuen Nespresso-Kampagne: Jede Tasse Kaffee ist eine Einladung zum Entdecken. Dua Lipa probiert sich durch mehrere Kaffeesorten durch und begibt sich dabei auf eine Reise durch verschiedene Kulturen und Welten – von New York über Italien bis nach Frankreich. Augenzwinkernd «klaut» sie den ikonischen Slogan «What else?» von George Clooney (64). Dieser bleibt aber «Teil der Familie» und hat im Werbeclip auch einen Gastauftritt.

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Sie soll jüngere Generationen ansprechen

Dua Lipa gehört zu den meistgestreamten Künstlerinnen der Welt. Sie gewann drei Grammys, stürmte in zahlreichen Ländern die Charts und füllt Stadien rund um den Globus. Der Pop-Megastar soll das jüngere Gesicht neben Clooney sein, der seit fast 20 Jahren das Image von Nespresso prägt. Damit will das Schweizer Unternehmen neue, jüngere Kundinnen und Kunden an Bord holen, will die Gen Z ansprechen, bei denen Kaffee in allen Formen und Varianten hoch im Kurs steht.

Statt des klassischen Espressos zeigt Dua Lipa in den neuen Clips denn auch, wie man Iced Coffee, Lavendel-Latte oder Espresso Martini mixt. Und soll damit ein Publikum ansprechen, das sich nicht mehr abends auf dem Sofa klassische TV-Werbung ansieht.

Bei Dua Lipa läuft es bei den Werbedeals richtig gut. Erst im Februar hat das römische Luxushaus Bulgari eine Zusammenarbeit mit ihr bekannt gegeben. Für Bulgari verkörpere Dua Lipa eine «moderne Weiblichkeit», die unabhängig und selbstbewusst auftrete, teilte damals der Luxusgüterkonzern mit. Und der Nespresso-Deal soll kein einmaliges Engagement bleiben: «Die Zusammenarbeit macht jetzt schon unglaublich viel Spass – und das ist erst der Anfang», verkündete Dua Lipa bei Bekanntgabe der Partnerschaft.