In Indien ist es zu einer grausamen Tat gegen eine junge Influencerin gekommen. Die 28-Jährige wurde an einen Baum gefesselt, misshandelt und angezündet. Die Obduktion stellte dann fest: Manjeet Kaur war in der siebten Woche schwanger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Manjeet Kaur (28) stirbt am 26. August in Chandigarh

Sie wurde am 3. Juli brutal angegriffen und angezündet

146'000 Follower, Mutter eines 7-jährigen Sohnes, war schwanger

Silja Anders Redaktorin People

Manjeet Kaur, eine bekannte indische Influencerin mit über 146'000 Followern auf Instagram, ist tot. Am 26. August 2026 erlag die 28-Jährige in einem Spital in Chandigarh ihren schweren Verbrennungen – sieben Wochen nach einem brutalen Angriff.

Der Horror begann am 3. Juli: Nach Angaben ihrer Mutter stieg Kaur zu zwei Bekannten ins Auto. Gegen ihren Willen wurde sie von den Personen nach Morinda in Punjab gebracht. Die Szenen danach sind nur schwer vorstellbar: Die zwei Angreifer misshandeln Manjeet Kaur, fesseln sie an einen Baum und zünden sie an. Als ein Bekannter die junge Frau zufällig entdeckt, löscht er das Feuer sofort mit einer Decke. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kommt sie ins Spital.

Kindsvater wollte das ungeborene Baby angeblich nicht

Manjeet Kaur kämpft sieben Wochen lang um ihr Leben. Als sie zwischendurch ihr Bewusstsein wiedererlangt, kann sie ihrer Familie gerade einmal erzählen, was mit ihr passiert war. Ob sie sich auch zu den Angreifern selbst äussern konnte, ist nicht bekannt. Derzeit ermittelt die Polizei jedoch gegen zwei Verdächtige wegen Entführung und Mordes.

Die Obduktion von Manjeet Kaur ergab einen weiteren tragischen Punkt: Die 28-Jährige war zum Tatzeitpunkt schwanger. Derzeit ist zu klären, ob die Schwangerschaft in Zusammenhang mit dem Verbrechen steht. Kaurs Mutter gibt an, ein Mann aus dem Umfeld ihrer Tochter habe Druck ausgeübt, da er das Kind nicht wollte.

Manjeet Kaur hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.