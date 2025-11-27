Der 24-jährige Tiktok-Star Marquay Collins ist überraschend verstorben. Er war für seine humorvollen Food-Reviews bekannt.

Darum gehts Influencer Marquay Collins mit 24 Jahren verstorben

Todesursache noch unbekannt

Der 24-jährige Influencer Marquay Collins ist verstorben. Wie «TMZ» berichtet, ist die genaue Todesursache des jungen Content Creators bislang noch nicht bekannt. Collins studierte an der Georgia State University und begeisterte parallel Millionen Menschen in den sozialen Medien: Über 6,9 Millionen Follower verfolgten ihn auf Tiktok, weitere 480'000 auf Instagram. Mit seinem lustigen und herzlichen Charakter eroberte er die Herzen seiner Community im Sturm. Besonders bekannt war der Amerikaner für seine unterhaltsamen «Food Reviews», in denen er verschiedenste Gerichte probierte und humorvoll bewertete.

Laut «ABC» soll Collins wenige Tage vor seinem Tod über Nacken- und Kopfschmerzen geklagt haben. Ob diese Beschwerden mit seinem plötzlichen Tod in Zusammenhang stehen, bleibt derzeit reine Spekulation.

Fans sind erschüttert

Seine Familie meldet sich tief betroffen in den sozialen Medien zu Wort: «Marquay lebte sein Leben mit Leidenschaft und Ehrgeiz. Er war voller Vorfreude auf die Zukunft, stets begierig, seine Pläne und Abenteuer zu teilen. Seine Umarmungen, sein Lachen und seine spontanen Anrufe – ‹Was unternehmen wir dieses Wochenende?› – werden als wertvolle Momente in Erinnerung bleiben, die seine lebhafte Persönlichkeit perfekt einfingen.»

Der plötzliche Tod des jungen Mannes erschüttert seine Fans zutiefst. Tausende äussern ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl in den sozialen Medien. Die Familie Collins zeigt sich überwältigt von der Welle der Unterstützung, wie Marquays Bruder auf Facebook mitteilt. Sie danken allen für die liebevollen Worte in dieser schweren Zeit.