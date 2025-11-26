Virgin-Gründer Richard Branson hat den Tod seiner Ehefrau Joan bekannt gegeben. Sie wurde 80 Jahre alt. Der 75-Jährige bezeichnete sie in einem emotionalen Statement als seine beste Freundin und sein Licht.

Richard Branson und Ehefrau Joan im Jahr 2018. Foto: imago images/Newscom / AdMedia/Faye Sadou

Darum gehts Richard Branson trauert um seine verstorbene Ehefrau Joan

Branson kaufte Necker Island als Liebesbeweis für Joan

Das Paar war 50 Jahre zusammen und heiratete 1989 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Richard Branson (75) muss einen schweren Verlust verkraften. Der britische Milliardär und Gründer der Virgin Group hat am Dienstag den Tod seiner Ehefrau Joan verkündet. In einem bewegenden Statement auf Instagram schrieb er: «Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin seit 50 Jahren, von uns gegangen ist.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Unternehmer fand rührende Worte für die Verstorbene. «Sie war die wundervollste Mutter und Grossmutter, die sich unsere Kinder und Enkel nur hätten wünschen können», so Branson. Und weiter: «Sie war meine beste Freundin, mein Fels, mein Licht, meine Welt. Ich werde dich für immer lieben, Joan.»

Eine Liebe auf den ersten Blick

Die Liebesgeschichte der beiden begann vor über einem halben Jahrhundert. In einem Blog-Beitrag auf der Virgin-Website hatte Branson vor einigen Jahren verraten, dass er sich «fast vom ersten Moment an» in Joan verliebt hatte. Die gebürtige Schottin, die Zeit ihres Lebens sehr privat war, habe ihn mit ihrer bodenständigen Art beeindruckt.

Das Paar heiratete 1989 und bekam drei Kinder: Holly, Sam und Clare Sarah. Letztere starb tragischerweise nur vier Tage nach ihrer Geburt - sie war drei Monate zu früh auf die Welt gekommen.

Eine Insel als Liebesbeweis

Wie verliebt Branson in seine Joan war, zeigte sich bereits zwei Jahre nach dem Kennenlernen. Als er von einer wunderschönen Insel auf den Britischen Jungferninseln hörte, die zum Verkauf stand, griff er zu – obwohl er sich den Kauf eigentlich nicht leisten konnte. Für 180'000 US-Dollar erwarb er Necker Island für seine Liebste.

«Wir waren noch in den Anfangstagen von Virgin Records und ich hatte definitiv nicht das Geld, um sie zu kaufen - aber versuch das mal einem verliebten Narren zu erklären!», schrieb er in seinem Blog-Eintrag. Die Insel, auf der er bis heute lebt, bezeichnete er als seine «zweite Liebe auf den ersten Blick».