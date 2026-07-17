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Kurz zuvor postete er Fotos
Fitness-Influencer Mailson Santos (†35) stirbt überraschend

Der brasilianische Fitnessinfluencer Mailson Santos (35) ist am 13. Juli überraschend verstorben. Wenige Stunden zuvor hatte er noch ein Foto aus dem Fitnessstudio gepostet. Die Todesursache bleibt bislang ungeklärt – Fans trauern weltweit.
Publiziert: 10:56 Uhr
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Aktualisiert: 11:14 Uhr
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Fitness-Influencer Mailson Santos ist tot.
Foto: Instagram/mailsonaraujopro

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fitnessinfluencer Mailson Araújo Santos stirbt mit 35 in Brasilien
  • Todesursache unklar, Mutter versuchte vergeblich Wiederbelebung in seiner Wohnung
  • Über 32'000 Instagram-Follower trauern, letzte Post am 13. Juli
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Mailson Araújo Santos, ein brasilianischer Fitnessinfluencer und Bodybuilder, ist überraschend im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Nur wenige Stunden zuvor hatte Santos noch ein Bild aus dem Fitnessstudio auf Instagram gepostet – voller Tatendrang und inmitten der Vorbereitungen für einen bevorstehenden Wettkampf.

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Mit über 32'000 Followern auf Instagram gewährte der beliebte Sportler regelmässig Einblicke in sein Leben: harte Trainingseinheiten, durchdachte Ernährungspläne und seine Leidenschaft für den Bodybuilding-Sport.

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Seit 2023 war Santos in der Profi-Kategorie der Men’s Physique aktiv, einer Disziplin, die nicht nur Muskelmasse, sondern auch Ästhetik und Symmetrie in den Vordergrund stellt. Auf Instagram folgen ihm fast 33'000 Fans.

Todesursache noch nicht bekannt

Wie lokale Medien berichten, ist es in Santos' Wohnung zu einem medizinischen Notfall gekommen, dessen Ursache bislang ungeklärt ist. In den entscheidenden Momenten rief der 35-Jährige seine Eltern zu Hilfe. Seine Mutter, selbst Pflegekraft, leitete sofort Wiederbelebungsmassnahmen ein. Trotz aller Bemühungen habe sie nicht mehr für ihren Sohn tun können.

Die Trauer ist gross. Freunde, Weggefährten und Fans drücken ihre Bestürzung in den sozialen Medien aus. Unter Santos' letztem Instagram-Post am 13. Juli, der ihn beim Training zeigt, häufen sich die Beileidsbekundungen. «Ich glaube es nicht, Bruder. Ich liebe dich. Pass da oben auf uns auf», schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: «Du wirst sehr vermisst werden!»

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