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High Protein, Kreatin und Co.
Wie gesund ist der Fitness-Hype tatsächlich?

Durchtrainierte Körper auf Social Media und ein Fitness-Hype, der längst die Regale im Supermarkt erreicht haben: Der Druck, einen perfekten und gesunden Körper zu haben, wird immer grösser. Doch wie gesund sind «High Protein» Produkte tatsächlich? Durchblick klärt auf.
Publiziert: 12:03 Uhr
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Aktualisiert: 12:07 Uhr
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Fabio Schmid und Christophe Cachelin
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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