Wiener Luxus-Influencer stirbt mit 34

Der Wiener Influencer Mike Maschina ist tot. Bekannt wurde er durch Einblicke in sein luxuriöses Leben. Maschina, der auch in der Immobilienbranche tätig war, wurde nur 34 Jahre alt.

Der Wiener Influencer Mike Maschina starb am 9. Februar mit 34

Sein Instagram-Profil zeigt nur noch vier Fotos von ihm

Der Wiener Instagram-Star und Immobilienunternehmer Mike Maschina ist im Alter von 34 Jahren überraschend verstorben. Laut dem österreichischen Portal heute.at starb er bereits am 9. Februar. Nur drei Tage zuvor hatte er noch Ferienfotos veröffentlicht.

Über Jahre hinweg inszenierte sich Maschina auf Instagram als erfolgreicher Selfmade-Unternehmer und begeisterte rund 90'000 Follower mit Einblicken in ein Leben voller Luxusautos, Fernreisen und Partys. Später zog er sich jedoch zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Kurz vor seinem Tod teilte er noch ein Foto aus Bali, wo er zuletzt gelebt haben soll. Darauf zeigte er sich oberkörperfrei auf einem Jetski und fragte auf Englisch: «Was habe ich verpasst?»

Neben seinem Auftritt in den sozialen Medien verfolgte Maschina digitale Geschäftsideen. Unter anderem entwickelte er die App Immomatch, die Wohnungssuchende nach dem Prinzip einer Dating-App zusammenbringen sollte. Trotz eines vielversprechenden Starts geriet Maschina mit mehreren Projekten in finanzielle Schwierigkeiten, letztlich musste seine Firma Insolvenz anmelden.

In einer bewegenden Traueranzeige nahm die Familie Abschied: «Und wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit. So wie er sich nach Nähe, Familie und echter Verbundenheit sehnte, so möchten wir ihn auch verabschieden.» Am 24. Februar wurde der Influencer und Unternehmer im Kreise der Familie beigesetzt. Auf seinem Instagram-Profil sind inzwischen nur noch vier Fotos von ihm verfügbar. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.