Der spanische Influencer und Kinderarzt Jorge García-Dihinx und seine Ehefrau Natalia Román sind am 29. Dezember 2025 bei einem Lawinenunglück in den Pyrenäen ums Leben gekommen. Laut Berichten spanischer Medien forderte die Lawine insgesamt drei Todesopfer.

Eine weitere Frau wurde mit Unterkühlungssymptomen per Rettungshubschrauber abtransportiert. Zwei weitere Personen konnten der Lawine unverletzt entkommen.

Er analysierte Wetterbedingungen für Skigebiete

García-Dihinx war leidenschaftlicher Skifahrer und betrieb neben seiner Tätigkeit als Kinderarzt den Blog «La Meteo Que Viene», in dem er regelmässig Wetterbedingungen für Skigebiete in Spanien analysierte und veröffentlichte. Er war auch auf Instagram äusserst aktiv, wo er über 375'000 Follower mit Gesundheitstipps erreichte. Seine letzte Instagram-Aktivität war ein Video über das erhöhte Herzinfarktrisiko an Heiligabend, datiert auf den 26. Dezember.

Fans nutzen die Kommentarfunktion, um ihm Tribut zu zollen: «Ich kann und will es nicht glauben. Danke für so vieles», schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: «Wir sind völlig schockiert. Er war ein Grosser. Ruhe in Frieden.»

Die Lawine wurde laut Medienberichten durch eine gebrochene Eisplatte auf einer Höhe von fast 2800 Meter ausgelöst und hinterliess eine weite Fläche bedeckt mit mehreren Metern Schnee. Neben García-Dihinx und seiner Frau zählte Eneko Arrastua, ebenfalls ein erfahrener Skifahrer, zu den Opfern.

«Man konzentriert sich nur auf den nächsten Schritt»

In einem Instagram-Post vom 15. Dezember ging García-Dihinx auf Fragen seiner Follower ein, warum er die Risiken des intensiven Skifahrens auf sich nehme. Seine Antwort lautete: «Wir gehen in die Berge für Momente wie diese. Auf 3000 Metern, während die moderne Welt unten bleibt, konzentriert man sich dort oben nur auf den nächsten Schritt – das sind Momente absoluter Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment.» Dieses Zitat verdeutlicht seine Leidenschaft für das Skifahren und die Berge.

