Die kolumbianische Töff-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez ist bei einem tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit zwei Lastwagen.

Darum gehts Motorrad-Influencerin stirbt bei tragischem Unfall in Kolumbien

Ramírez postete kurz vor dem Unfall über Fahren ohne Brille

Influencerin hatte über 30'000 Follower in sozialen Medien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nach Angaben der lokalen Behörden kollidierte Ramírez zunächst mit einem Lastwagen und wurde anschliessend von einem weiteren Lkw überrollt. Der Unfall soll durch sogenanntes Lane Splitting verursacht worden sein, bei dem zwischen zwei Fahrzeugen gefahren wird. Eine offizielle Untersuchung zu den genauen Umständen wurde von den lokalen Behörden eingeleitet.

Besonders tragisch: Nur wenige Stunden vor dem Unfall hatte Ramírez auf Instagram geschrieben: «Ich hoffe, ich baue keinen Unfall, weil ich ohne meine Brille fahre.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramírez hatte sich in den sozialen Medien eine Fangemeinde von über 30'000 Followern aufgebaut. Sie teilte regelmässig Bilder und Videos rund um ihre Leidenschaft für Motorräder. Noch vier Tage vor ihrem Tod hatte sie ein Video veröffentlicht, in dem sie ihr Motorrad pflegte.

In Brasilien starb vor wenigen Tagen ein weiterer Töff-Influencer

Am 19. November wurde der brasilianische Motorrad-Influencer Renan Romero Rezende im Alter von 32 Jahren bei einer mutmasslichen Schiesserei tödlich verletzt. Wie das US-Magazin «People» berichtet, bestätigten Rezendes Freunde dessen Tod am 20. November.

Laut lokalen Behörden wurde Rezende in Ribeirao Preto, einer Stadt im Südosten Brasiliens, offenbar von zwei Männern erschossen, als er zwei Motorräder zum Lackieren abgab. Der Mord wurde auf Video aufgezeichnet, wie brasilianische Medien berichten.

Die Militärpolizei untersuche den Fall, habe aber bisher keine Verdächtigen benannt, heisst es weiter. Die Polizei erklärt: «Ob es mit der Tatsache zusammenhängt, dass er ein Influencer war, oder mit der Tätigkeit, die er ausübte, können wir noch nicht sagen. Das hängt von den Ermittlungen ab, die jetzt von der Zivilpolizei durchgeführt werden.»