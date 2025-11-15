Das Sprintrennen in Valencia ist fest in spanischer Hand. Dass nicht alle drei Podestplätze an die Gastgeber gehen, verhindert ein Italiener.

Alex Marquez ist nicht zu schlagen. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Alex Marquez gewinnt in der MotoGP-WM das zweite Sprintrennen in Serie. Der Katalane setzt sich beim Heimrennen in Valencia wie schon in Portimão vor Landsmann Pedro Acosta durch. Einen spanischen Dreifachsieg verhindert der Italiener Fabio Di Giannantonio, der im Kampf um Platz 3 Raul Fernandez hinter sich liess.

Im WM-Klassement sind die Positionen zuvorderst bezogen. Der verletzte Marc Marquez steht bereits seit Ende September als Weltmeister fest. Sein jüngerer Bruder Alex hat Platz 2 seit Ende Oktober und dem Sprint in Malaysia auf sicher. Und auch der Kampf um Platz 3 ist vor dem letzten Rennen der Saison am Sonntag entschieden. Der Italiener Marco Bezzecchi kann nach Platz 5 im Sprint mit 34 Punkten Vorsprung nicht mehr von Acosta verdrängt werden.