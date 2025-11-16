Das letzte MotoGP-Rennen der Saison geht an Marco Bezzecchi: Der Italiener doppelt nach seinem Erfolg in Portugal am GP von Valencia nach.

1/2 Marco Bezzecchi kann sich zum Saisonabschluss feiern lassen: Er gewinnt den GP von Valencia. Foto: AP

Marco Bezzecchi gewinnt nach seinem Sieg in Portugal auch den MotoGP-Saisonabschluss beim Grand Prix von Valencia.

Der aus der Pole-Position gestartete Italiener siegt am Sonntag vor seinem Aprilia-Markenkollegen Raul Fernandez und Fabio Di Giannantonio auf Ducati. Der viertplatzierte Pedro Acosta verliert den möglichen nächsten Podestplatz für KTM in der Schlussphase an Di Giannantonio. Der WM-Zweite Alex Marquez muss sich auf seiner Ducati mit Platz 6 begnügen.

Francesco Bagnaia landet gleich in der ersten Runde unverschuldet im Kiesbett. Der zweifache Champion scheidet vor den Augen des seit Wochen verletzt ausfallenden Weltmeisters Marc Marquez zum fünften Mal in Serie aus.

Insgesamt wurde in dieser Saison an 22 Destinationen gefahren. So umfangreich war der Kalender noch nie.