Töff-Influencer Renan Rezende (†32) ist tot

Der brasilianische Töff-Influencer Renan Romero Rezende, bekannt als «Gigante du Grau», wurde am 19. November bei einer mutmasslichen Schiesserei getötet. Laut Behörden wurde er von zwei Männern erschossen, als er Motorräder zum Lackieren brachte.

Rezende hatte über 169'000 Follower auf Instagram für seine waghalsigen Motorradtricks

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der brasilianische Motorrad-Influencer Renan Romero Rezende ist am 19. November im Alter von 32 Jahren bei einer mutmasslichen Schiesserei ums Leben gekommen. Wie das US-Magazin «People» berichtet, bestätigten Rezendes Freunde dessen Tod am 20. November.

Laut lokalen Behörden wurde Rezende in Ribeirao Preto, einer Stadt im Südosten Brasiliens, offenbar von zwei Männern erschossen, als er zwei Motorräder zum Lackieren abgab. Der Mord wurde auf Video aufgezeichnet, wie brasilianische Medien berichten.

Die Militärpolizei untersuche den Fall, habe aber bisher keine Verdächtigen benannt, heisst es weiter. Die Polizei erklärt: «Ob es mit der Tatsache zusammenhängt, dass er ein Influencer war, oder mit der Tätigkeit, die er ausübte, können wir noch nicht sagen. Das hängt von den Ermittlungen ab, die jetzt von der Zivilpolizei durchgeführt werden.»

«Niemand hat es verdient, so etwas durchzumachen»

Rezende hatte über 169'000 Follower auf Instagram, wo er Videos seiner waghalsigen Motorradtricks teilte. Noch Stunden vor seinem Tod postete er mehrere Beiträge in seinen Instagram-Storys, darunter ein Video der beiden Motorräder, die er zum Lackieren brachte.

«Niemand hat es verdient, so etwas durchzumachen, aber lasst es uns nicht unbemerkt bleiben», sagte einer von Rezendes Freunden in einem Video, das nach seinem Tod auf Rezendes Kanal hochgeladen wurde.