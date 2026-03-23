Carrie Anne Fleming, bekannt aus Serien wie «Supernatural» und «iZombie», ist tot. Die Kanadierin starb am 26. Februar im Alter von 51 Jahren in Kanada an Brustkrebs, wie ihr Management bestätigte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carrie Anne Fleming (†51) starb am 26. Februar an Brustkrebs

Bekannt aus «Supernatural», prägte sie das Horror-Genre mit ikonischen Rollen

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Silja Anders Redaktorin People

Die kanadische Schauspielerin Carrie Anne Fleming, einem breiteren Publikum aus TV-Serien wie «iZombie» und «Supernatural» bekannt, ist am 26. Februar im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung gestorben. Das teilte ihr Sprecher laut «People» mit.

«Sie verstarb friedlich im Kreise ihrer Liebsten», erklärt der Sprecher. «Es war ein grosses Privileg, Carrie zu kennen. Sie war eine wunderschöne Seele, inspirierend und vor allem gütig. Sie wird sehr vermisst werden.»

Horror-Genre machte sie bekannt

Fleming, die aus Digby, Nova Scotia, stammte, legte zu Lebzeiten eine beeindruckende Karriere hin. Nach einer Schauspielausbildung in der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien schaffte sie ihren Durchbruch mit Auftritten in Serien wie «Viper» und Filmen wie «Happy Gilmore». Doch es waren ihre Rollen im Horror-Genre, die sie prägten, darunter Produktionen wie «Masters of Horror», «The Tooth Fairy» und «Bloodsuckers».

Besondere Bekanntheit erlangte Fleming durch ihre Darstellung der Karen Singer in «Supernatural», der Frau des Charakters Bobby Singer, gespielt von Jim Beaver (75). Der Schauspielkollege beschrieb sie in einem Facebook-Post als «Kraftpaket voller Lebensfreude und Güte» und erinnerte sich an ihren ansteckenden Humor: «Sie hatte ein bezauberndes Lachen und eine unwiderstehliche Persönlichkeit, die nie auszuschalten schien.»

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Neben ihrer Karriere auf der Leinwand war Fleming auch auf der Bühne zu Hause, etwa in Produktionen wie «Noises Off», «Romeo und Julia» und «Steel Magnolias». Zudem trat sie in zahlreichen TV-Serien wie «Supergirl», «Smallville», «Stargate SG-1» und «The L Word» auf.

Fleming hinterlässt ihre Tochter Madalyn Rose. «Es war ein Geschenk, sie zu kennen», so ihr Sprecher.