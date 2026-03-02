Todesursache von Eric Dane (†53) enthüllt

Eric Dane, bekannt aus «Grey’s Anatomy», starb am 19. Februar mit 53 Jahren. Nun ist die Todesursache bestätigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eric Dane starb am 19. Februar 2026 an Ateminsuffizienz

Ursache laut Sterbeurkunde: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

Dane hinterlässt zwei Töchter: Billie (15) und Georgia (14) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eric Dane, bekannt aus «Grey’s Anatomy», ist an Ateminsuffizienz gestorben. Laut seiner Sterbeurkunde, die das «People»-Magazin am Montag einsehen konnte, war die zugrunde liegende Ursache dafür Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Der Schauspieler starb am 19. Februar 2026, zehn Monate nachdem er seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte. «Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf mit ALS verstorben ist», erklärte seine Familie gegenüber dem «People»-Magazin.

«Ich bemerkte etwas Schwäche in meiner rechten Hand»

ALS ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift und den Verlust der Muskelkontrolle zur Folge hat. Dane sprach offen über seine Symptome, die mit einer Schwäche in seiner rechten Hand begannen. «Ich bemerkte etwas Schwäche in meiner rechten Hand und dachte zunächst, ich hätte zu viel getextet oder meine Hand sei einfach müde», sagte er 2025 in einem Interview mit «Good Morning America». Die Symptome verschlimmerten sich jedoch, und im September desselben Jahres wurde er in einem Rollstuhl am Flughafen in Washington D.C. fotografiert, wobei er Mühe hatte, mit Fotografen zu sprechen.

Dane hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart, mit der er seit 2004 verheiratet war. Die beiden hatten ihre Scheidung im März 2025 zurückgezogen. Zusammen haben sie zwei Töchter, Billie (15) und Georgia (14). Für sie wurde nach dem Tod ein Spendaufruf auf GoFundMe eingerichtet.

Seine Familie würdigte Dane nicht nur als Schauspieler, sondern auch als engagierten Fürsprecher für ALS-Forschung, der sich für andere Betroffene einsetzte. «Eric wollte einen Unterschied machen», so die Angehörigen gegenüber Page Six.