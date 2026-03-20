Kult-Schauspieler Chuck Norris (†86) ist tot

Chuck Norris ist tot. Das bestätigt seine Familie. Erst kürzlich war er ins Spital eingeliefert worden.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Kampfsport-Ikone und Actionfilm-Legende Chuck Norris ist tot. Der Schauspieler und Martial-Arts-Star ist am Donnerstagmorgen im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben. Das bestätigt seine Familie auf Instagram.

Seine Angehörigen schreiben dazu: «Mit schweren Herzen teilt unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris gestern Morgen mit. Während wir die Umstände privat halten möchten, wissen Sie bitte, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden war.»

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Norris, geboren 1940 in Oklahoma, machte sich mit Filmen wie «The Delta Force» und «Missing in Action» sowie der beliebten TV-Serie «Walker, Texas Ranger» einen Namen. Norris war bekannt für seine unerschütterliche Härte und wurde über Jahrzehnte zum Symbol des Action-Genres. Der Amerikaner, der mehrere schwarze Gürtel in Martial-Arts besass, erhielt 1989 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde 2010 sogar zum Texas Ranger ernannt.

Der Meme-König

Der Tod des Schauspielers kommt überraschend. Am Mittwoch wurde Norris ins Spital eingeliefert, obwohl er laut «TMZ» am Vortag noch in Hawaii trainiert habe und in bester Stimmung gewesen sei. Am 10. März, seinem 86. Geburtstag, veröffentlichte er ein Social-Media-Video, in dem er scherzte: «Ich werde nicht älter … ich werde stärker.» Auch wenn sich Norris in den letzten Jahren aus Hollywood zurückgezogen hatte – seine letzte grössere Rolle war 2012 in «The Expendables 2» – blieb er durch unzählige Memes und «Chuck Norris Facts» ein fester Bestandteil der Popkultur.

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Norris war zweimal verheiratet und hatte fünf Kinder, darunter der Schauspieler Mike Norris und Nascar-Fahrer Eric Norris. In den vergangenen Jahren hatte Norris mehrere Verluste erlitten. Seine Mutter starb 2024 im Alter von 103, seine erste Frau, Dianne Holechek im Dezember desselben Jahres.

Dennoch lebte er laut seiner Familie «mit Glauben, Zielstrebigkeit und einer unerschütterlichen Hingabe zu den Menschen, die er liebte».