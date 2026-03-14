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Nach schwerer Operation
Motörhead-Star Phil Campbell (†64) ist tot

Der britische Gitarrist Phil Campbell ist gestorben. Der Musiker, berühmt durch die Band Motörhead, wurde 64 Jahre alt.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Phil Campbell ist im Alter von 64 Jahren verstorben.
Foto: WireImage

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Phil Campbell, Ex-Motörhead-Gitarrist, stirbt mit 64 Jahren nach Operation
  • Familie trauert: Campbell war ein liebevoller Grossvater, genannt «Bampi»
  • 1984 trat er Motörhead bei, spielte dort bis zur Auflösung 2015
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Der ehemalige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Das gab die Band Phil Campbell and the Bastard Sons auf Instagram bekannt. Zu der Gruppe gehören Campbells Söhne Todd, Dane und Tyla Campbell.

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In dem Statement heisst es: «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters, Philip Anthony Campbell, bekannt, der letzte Nacht nach einem langen und mutigen Kampf auf der Intensivstation im Anschluss an eine komplexe, schwere Operation friedlich verstorben ist.»

«Vermächtnis wird für immer weiter leben»

Phil Campbell sei «ein hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebevoller Grossvater, der liebevoll ‹Bampi› genannt wurde», gewesen. «Er wurde von allen, die ihn kannten, zutiefst geliebt und wird unendlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und die Erinnerungen, die er bei so vielen Menschen hinterlassen hat, werden für immer weiterleben», schreiben die Bandmitglieder weiter in dem Beitrag. «Wir bitten darum, die Privatsphäre unserer Familie in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren.»

Campbell, der in Wales geboren wurde, stiess 1984 zu Motörhead und blieb bis zum Ende der Band im Jahr 2015, nachdem Frontmann Lemmy Kilmister verstorben war, ein festes Mitglied. Später startete er eine Solokarriere und gründete Phil Campbell and the Bastard Sons.

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