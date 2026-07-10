Bonnie Tyler ist tot, und die deutsche Promiwelt nimmt Abschied. Florian Silbereisen und Dieter Bohlen erinnern sich auf Instagram an gemeinsame Momente mit der Sängerin. Auch Thomas Anders, Matthias Reim und Harald Glööckler melden sich mit bewegenden Worten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler stirbt mit 75 Jahren, Stars wie Silbereisen trauern

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Letzter TV-Auftritt in Silbereisens Show, starb nach Darm-Notoperation

Der Tod von Bonnie Tyler (†75) hat in der Musikszene eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Auf Instagram meldeten sich zahlreiche Stars zu Wort, um der gestorbenen Künstlerin zu gedenken.

Auch Florian Silbereisen (44) und Dieter Bohlen (72), die beide beruflich eng mit der walisischen Sängerin zu tun hatten, widmeten ihr einige emotionale Zeilen in den sozialen Medien. Tyler starb im Alter von 75 Jahren, wie gestern die «BBC» berichtete.

«Hat gesungen, wie keine andere»

Besonders persönlich fielen die Worte von Showmaster Florian Silbereisen aus. Der Moderator holte die Sängerin regelmässig auf seine Bühnen, unter anderem zum «Schlagerbooom», einer der grössten und beliebtesten Schlagershows im deutschsprachigen Raum.

«Ich weiss gar nicht, wie oft ich Bonnie Tyler beim ‹Schlagerbooom› und in vielen anderen Shows präsentieren durfte», schrieb er auf Instagram. «Aber ich weiss, dass sie gesungen hat wie keine andere auf der Welt!»

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Silbereisen erinnerte auch an Stunden abseits des Rampenlichts. So habe er mit Tyler gemeinsam Silvester gefeiert. Dass ihr letzter grosser TV-Auftritt bei ihm stattfand, mache ihn traurig. Seinen Nachruf beendete der Moderator mit den Worten: «Jetzt wird aus dem Weltstar ein Superstar im Himmel!»

Dieter Bohlen zeigt ein altes Foto

Dieter Bohlen wählte den Weg über seine Instagram-Story. Der «Poptitan» veröffentlichte ein altes Bild, das ihn gemeinsam mit Bonnie Tyler zeigt. «Wir teilen schöne Erinnerungen», schrieb er dazu. Und weiter: «War toll mit dir zu arbeiten.»

Aus der Schlager- und Popwelt kamen weitere Reaktionen. Thomas Anders (63) behält die gemeinsamen musikalischen Momente und jede Begegnung in bester Erinnerung, wie er schrieb. «Ruhe in Frieden, meine Liebe», so der Modern-Talking-Sänger. «Du wirst nie vergessen werden.»

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Sänger Matthias Reim reagierte fassungslos. «Ich kann es kaum glauben und es tut mir unfassbar leid! Du wirst fehlen, Bonnie!», schrieb er. Designer Harald Glööckler, der die Künstlerin persönlich kannte, dankte ihr für die «vielen wunderschönen Momente» und richtete tröstende Worte an ihren Ehemann Robert und die Angehörigen.

Auch König Carl Gustaf trauert

Bonnie Tyler soll zu den Lieblingskünstlern des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf gehört haben. Regelmässig seien die Hits der Rockröhre durch die Hallen des Schlosses Drottningholm geschallt. Nun trauert der 80-Jährige um die Ikone. Der schwedische Regent ist tief betroffen von ihrer Todesmeldung.

«Die Königsfamilie hat die traurige Nachricht vom Tod Bonnie Tylers erhalten», schreibt der Hof in einer Mitteilung an den «Sveriges Radio Kulturnytt»: «Es ist immer traurig, wenn Menschen von uns gehen. Sie war eine fantastische und sehr beliebte Sängerin.»

Eine Band verdankt Tyler ihre Tourneen

Eng verbunden mit der Sängerin war die Band More Than Words von Stefanie Hertel, ihrem Ehemann Lanny Lanner und Johanna Mross. Die Musiker durften Tyler mehrfach auf Tour begleiten und mit ihr auf der Bühne stehen. «Wir sind untröstlich», schrieben sie in ihrem Abschiedspost. Man werde diese Zeit nie vergessen und fühle sich geehrt, für einen kurzen Moment ein Teil ihres Weges gewesen zu sein.

Ben Zucker erinnert an ein Bühnenduett

Ben Zucker teilte auf Instagram das Video eines gemeinsamen Auftritts mit Bonnie Tyler, sprach von einem «unvergesslichen Moment». Alle hätten damals aufgeregt auf den grossen gemeinsamen Auftritt hingefiebert, das Ergebnis sei etwas Besonderes gewesen. «Wir standen alle am Bühnenrand und hatten bei diesem Auftritt einfach nur Gänsehaut», schrieb Zucker.

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Bonnie Tyler blickte auf eine Karriere von mehr als vier Jahrzehnten zurück. Bekannt wurde die Britin vor allem durch ihre raue Stimme und den Achtziger-Welthit «Total Eclipse of the Heart».

Bereits im Mai war sie nach einer Notoperation am Darm in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden. Im vergangenen Monat erwachte sie zwar wieder, ihre Sprecherin bezeichnete den Zustand der Sängerin aber weiterhin als sehr ernst. Nun ist Tyler an den Folgen ihrer Krankheit gestorben.