Die Welt trauert um Bonnie Tyler: Die walisische Rockikone mit der unverkennbaren Reibeisenstimme ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Hits wie «Total Eclipse of the Heart» machten sie in den 80er-Jahren weltberühmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rockikone Bonnie Tyler stirbt mit 75 nach Komplikationen bei Darm-OP in Portugal

Ihre raue Stimme wurde nach einer Stimmband-Operation zu ihrem Markenzeichen

Über 50 Jahre verheiratet, 22 Häuser weltweit, keine Kinder mit Sullivan

Sophie Ofer Redaktorin People

Nachdem Bonnie Tyler (†75) vor einiger Zeit im Koma gelegen hat, ist die Sängerin nun verstorben, wie die BBC berichtet. Mit ihr verliert die internationale Musikwelt eine Künstlerin, die wie keine zweite für den Erfolg des Rock-Pop der späten 70er- und 80er-Jahre steht. Mit ihrer unverwechselbar rauen und kraftvollen Stimme schrieb Tyler Musikgeschichte.

Auf der Website der Sängerin heisst es: «Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Spital in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist.» Im Alter von 75 Jahren ist die Musikikone nun für immer verstummt.

Ein medizinischer Eingriff mit Folgen

Die 1951 als Gaynor Hopkins in Skewen (Wales) geborene Sängerin begann ihre Karriere im Country-Pop. Mit Titeln wie «My! My! Honeycomb» (1975) und «Lost in France» (1977) gelangen der jungen Künstlerin erste Erfolge in Grossbritannien.

Kurz darauf musste sich Tyler einer Operation unterziehen, um Knötchen von ihren Stimmlippen zu entfernen. Da sie der Anweisung ihres Arztes, für eine bestimmte Zeit nicht zu sprechen, nicht folgte, wurde ihre Stimme rau. Damit schien ihre Karriere im Musikgeschäft zunächst zu Ende zu sein. Tatsächlich jedoch wurde die «Reibeisenstimme» schon bald zu ihrem Markenzeichen.

Tylers internationaler Durchbruch

1978 gelang Tyler mit ihrem ersten grossen Welterfolg «It's a Heartache» der internationale Durchbruch. Hits wie die Powerballade «Total Eclipse of the Heart» (1982) und «Holding Out for a Hero» (1984) erreichten in zahlreichen Ländern Platz 1 der Charts.

Mit ihrer rauen Stimme, die nicht selten mit der des Sängers Rod Stewart (81) verglichen wurde, etablierte sich Tyler als bedeutende Rockkünstlerin. Ende der 80er-Jahre ebbte ihr kommerzieller Erfolg langsam ab, sie zog sich zunehmend aus dem Musikgeschäft zurück.

Mehrere Comebacks

In den frühen 90ern verhalf ihr Dieter Bohlen (72) zu einem Comeback mit dem Titel «Bitterblue», den er unter dem Pseudonym Howard Houston schrieb. Gemeinsam produzierten Bohlen und Tyler gleich drei erfolgreiche Alben: «Bitterblue» (1991), «Angel Heart» (1992) und «Silhouette in Red» (1993). In den folgenden Jahrzehnten feierte Tyler vor allem in Kontinentaleuropa Erfolge.

2013 veröffentlichte sie das Country-Rock-Album «Rocks & Honey». Im März wurde sie von der BBC zur Vertreterin Grossbritanniens beim Eurovision Song Contest in Malmö bestimmt. Dort trat sie am 18. Mai mit ihrer Single «Believe in Me» auf und erreichte den 19. Platz.

2021 verriet sie in einem Interview: «Ich habe mit 17 angefangen zu singen und hätte nie gedacht, dass ich es in diesem Alter noch tun würde. Ich bin zwar etwas kürzergetreten, aber ich weiss jetzt, dass ich mich nie zur Ruhe setzen werde.» 2025 veröffentlichte Tyler ihr 18. Studioalbum «The Best is Yet to Come».

Sie war über 50 Jahre verheiratet

1973 heiratete Tyler den Briten Robert Sullivan (76) – Jahre bevor sie zum Weltstar wurde. Mit Sullivan, der 1972 als Judoka an den Olympischen Spielen teilnahm, blieb sie bis zuletzt verheiratet. Berichten zufolge besassen die beiden weltweit 22 Häuser, verbrachten ihre Zeit aber hauptsächlich in Portugal und im englischen Mumbles. Das Paar bekam keine Kinder. Im Alter von 39 Jahren erlitt Tyler eine Fehlgeburt.

Als langjährige Botschafterin des Bobath Children’s Therapy Centre Wales sowie des Kinderspitals Noah’s Ark setzte sich Tyler für kranke Kinder ein. In ihrer walisischen Heimat unterstützte sie zudem die Wales Air Ambulance, um die Finanzierung lebensrettender Rettungsflüge in abgelegene Regionen sicherzustellen.

Anfang Mai 2026 wurde Tyler in ihrer Wahlheimat Portugal wegen einer Not-OP am Darm in ein Spital eingeliefert. Wegen Komplikationen wurde sie in ein künstliches Koma versetzt – aus dem sie zwischendurch wieder erwachte. Sie scheint sich jedoch nie völlig erholt zu haben, weshalb die Welt jetzt Abschied von ihr nehmen musste.