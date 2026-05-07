Sängerin Bonnie Tyler (74) musste sich Berichten zufolge einer notfallmässigen Operation unterziehen und liegt in Portugal im Spital. Nun berichtet eine portugiesische Zeitung, dass sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert haben soll. Tyler liege im künstlichen Koma.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler (74) nach Notoperation am Darm in portugiesischem Spital

Lage hat sich nach Operation verschlechtert

Tyler soll im künstlichen Koma liegen

Grosse Sorge um Bonnie Tyler (74): Nachdem am Mittwochabend bekannt wurde, dass die britische Popsängerin nach einer Notoperation am Darm in einem Spital in Portugal liegt, folgt nun die nächste schlechte Nachricht: Tylers Zustand soll sich laut der portugiesischen Zeitung «Correio da Manhã» dramatisch verschlechtert haben, sie liege nun im künstlichen Koma.

«Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Bonnie in Faro in ein Spital eingeliefert wurde, wo sie sich einer Notoperation am Darm unterziehen musste», erklärte ein Sprecher der Sängerin noch am Mittwoch. Die Operation sei jedoch gut verlaufen. Jetzt die plötzliche Wendung: Es soll zu Komplikationen gekommen sein. Die Sängerin sei von der Überwachungsstation auf die Intensivstation des Spitals in Faro verlegt worden. Ihre Prognose sei derzeit ungewiss.

2013 war sie beim ESC

Bonnie Tyler ist vor allem für ihren Welthit «Total Eclipse Of The Heart» aus dem Jahr 1983 bekannt. Ebenso feierte sie mit Hits wie «It’s A Heartache» (1977) und «Holding Out For A Hero» (1984) grosse Erfolge. 2013 vertrat sie Grossbritannien beim Eurovision Song Contest und erreichte mit «Believe In Me» den 19. Platz.

Ihr letztes Album «The Best Is Yet To Come» veröffentlichte sie 2021. Im selben Jahr sprach sie in einem Interview mit der Online-Plattform GMX offen über das Älterwerden und verriet, dass sie auf regelmässige Botox-Behandlungen setzt: «Ich mache das seit vielen Jahren zweimal im Jahr, Liebling. Ich hatte seit Weihnachten 2020 keine Gelegenheit mehr, aber mir geht es gut. Ich bin für mein Alter ziemlich fit, Gott sei Dank.»

Auf die Frage nach dem Ruhestand antwortete sie damals: «Ich werde nie in Rente gehen. Schauen Sie sich Tom Jones an. Er ist unglaublich. Seine Stimme ist immer noch so stark wie eh und je – und er ist zehn Jahre älter als ich.»