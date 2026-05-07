Der britische Reality-Star Jake Hall (35) wurde am 7. Mai 2026 tot in einer Villa auf Mallorca gefunden. Laut Polizei erlitt er tödliche Kopfverletzungen – nachdem er während einer Party gegen eine Glastür prallte. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jake Hall stirbt mit 35 nach Unfall in Mallorca-Villa

Reality-Star prallte bei Party gegen Glastür und erlitt tödliche Verletzungen

Sechs Personen befragt, keine Festnahmen, Autopsie in Palma geplant

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der britische Reality-Star Jake Hall ist tot. Der ehemalige Teilnehmer der Sendung «The Only Way Is Essex» wurde am Donnerstag mit schweren Kopfverletzungen in einer Villa auf Mallorca aufgefunden. Laut der «Daily Mail» soll der 35-Jährige bei einer Party gegen eine Glastür geprallt sein und dabei tödlich verletzt worden sein. Die spanische Polizei geht derzeit von einem tragischen Unfall aus. Noch gestern postete er ein Video, das ihn auf Mallorca zeigt.

Hall wurde in einer Blutlache liegend entdeckt, offenbar verursacht durch Glassplitter, die seine Verletzungen verschärften. In der Villa hielten sich vier Männer und zwei Frauen auf, die von der Polizei befragt wurden. Nach Angaben dieser Personen hatten sie gemeinsam gefeiert, sowohl ausserhalb als auch später in den frühen Morgenstunden im Haus. Bisher gab es keine Festnahmen, und die Zivilgarde Spaniens leitet die Ermittlungen. Die Nationalitäten der anderen Anwesenden wurden nicht bekanntgegeben.

Vater eines Kindes

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber der «Sun»: «Wir konzentrieren uns auf die Theorie, dass das Opfer bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, nachdem es mit dem Kopf gegen die Glastür gestossen ist. Es ist jedoch noch zu früh, um abschliessend zu sagen, was passiert ist.» Eine Autopsie soll in der Hauptstadt Palma durchgeführt werden, um die genaue Todesursache zu klären.

Jake Hall, der auch als Model und Fussballspieler bekannt war, hinterlässt seine Ex-Partnerin und Mutter seines Kindes, Missé Beqiri. Die beiden führten von 2016 an eine On-Off-Beziehung. Ihre Tochter River wurde im November 2017 geboren. Ein Jahr später, im Mai 2018, verlobte sich das Paar, bevor gegen Hall eine einstweilige Verfügung verhängt wurde.