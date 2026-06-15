Bonnie Tyler ist aus dem Koma erwacht

Aufatmen bei Fans von Bonnie Tyler: Wie ihr Management bestätigt, ist die Rock-Legende aus dem Koma erwacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler (75) aus Koma erwacht, bleibt in kritischem Zustand in Faro

Operation nach Darmdurchbruch im Mai 2026 führte zu künstlichem Koma

Alle Auftritte bis Ende August abgesagt, Comeback im Herbst geplant

Bonnie Tyler (75) ist aus dem Koma erwacht. Das gibt das Management der britischen Rocksängerin am Montagmittag bekannt. «Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank», heisst es in der Erklärung.

Es sind gute Nachrichten für Fans von Bonnie Tyler. Trotzdem: Die 75-Jährige bleibt in einem kritischen Zustand. Sie wird weiterhin auf der Intensivstation eines Spitales im portugiesischen Faro behandelt. Die Ärzte seien jedoch optimistisch, dass sich Tyler wieder vollständig erholen kann. Dies werde noch etwas Zeit benötigen.

Die gesundheitlichen Probleme begannen nach einer Operation im Mai 2026 aufgrund eines Darmdurchbruchs. Komplikationen führten dazu, dass die Sängerin ins künstliche Koma versetzt werden musste.

Keine Auftritte – Sängerin hofft auf Comeback

Alle Auftritte bis Ende August wurden abgesagt oder verschoben. Das Management entschuldigt sich bei Fans und Veranstaltern für die unerwarteten Änderungen und zeigt sich hoffnungsvoll, dass Tyler im Herbst wieder auftreten könne. «Wir möchten uns bei allen für die enorme Anteilnahme und Unterstützung aus der ganzen Welt bedanken», teilt das Team in der Erklärung mit.

Die Sängerin sei sich der zahlreichen Genesungswünsche ihrer Fans bewusst und fühle sich tief dankbar. Ihre Familie bittet weiterhin um Respekt für die Privatsphäre und kündigt an, weitere Updates zu ihrem Zustand zu geben, sobald neue Informationen vorliegen.

Bonnie Tyler ist vor allem für ihren Welthit «Total Eclipse Of The Heart» aus dem Jahr 1983 bekannt. Ebenso feierte sie mit Hits wie «It’s A Heartache» (1977) und «Holding Out For A Hero» (1984) grosse Erfolge. 2013 vertrat sie Grossbritannien beim Eurovision Song Contest und erreichte mit «Believe In Me» den 19. Platz.