Nach einem Notfalleingriff am Darm liegt Sängerin Bonnie Tyler schwer krank, aber stabil in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro. Die Ärzte gehen laut einem Sprecher von einer vollständigen Genesung aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler (74) nach Darm-Notoperation im Krankenhaus in Faro, stabiler Zustand

Ärzte zuversichtlich über vollständige Genesung, künstliches Koma unterstützte Heilung

«Total Eclipse of the Heart» jetzt über 1 Milliarde Spotify-Streams

«Stand heute Morgen befindet sich Bonnie weiterhin in einem ernsthaften, aber stabilen Zustand im Krankenhaus in Faro; ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird.» Das geht aus einer Erklärung hervor, die am 12. Mai auf der offiziellen Website von Bonnie Tyler (74) veröffentlicht wurde.

Die Sängerin war in der vergangenen Woche in das Krankenhaus eingeliefert worden. Im Anschluss an die Operation versetzten ihre Ärzte sie in ein künstliches Koma, um die Genesung zu unterstützen – so heisst es in einem Facebook-Post, den Tylers Team am 8. Mai veröffentlichte. Darin dankten sie den Fans für die überwältigende Anteilnahme: Die Welle der Zuneigung und die vielen Genesungswünsche bedeuteten «wirklich die Welt».

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Am 30. Mai hätte Tyler im deutschen Wiesmoor bei einem Open Air auf der Bühne stehen sollen, doch daraus wird nichts, wie «Bild» berichtet. Der Veranstalter hat das Konzert abgesagt. Ob sie ihren nächsten Auftritt am 6. Juni im tschechischen Třebívlice wahrnehmen kann, wird sich zeigen.

Kritik an «reisserischen und unwahren Gerüchten»

Das Team bezog in dem aktuellen Statement klar Stellung gegen die zahlreichen Falschmeldungen, die seit dem Bekanntwerden der Erkrankung verbreitet wurden. Tylers Familie zeigte sich laut dem Statement auf der offiziellen Website «sehr enttäuscht» über die vielen «reisserischen und unwahren Gerüchte».

Eine Person, von der behauptet werde, sie spreche im Namen der Familie, stehe mit dieser in keinem Kontakt und vertrete sie in keiner Weise. «Wir bitten die Medien, keine Spekulationen mehr anzustellen oder wilde Gerüchte zu verbreiten, die ihre Familie, ihre Freunde und ihre zahlreichen Fans nur verunsichern.» Die Familie bat erneut um Privatsphäre und Respekt in dieser schwierigen Zeit – weitere Informationen zum Gesundheitszustand sollen folgen, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Bonnie Tyler, die in Südwales aufwuchs, gehört zu den bekanntesten Rocksängerinnen Europas. Mit ihrem Hit «Total Eclipse of the Heart» stürmte sie 1983 mehrfach die Spitze der Charts. Bis heute hat der Song nichts von seiner Popularität eingebüsst: Wie die BBC berichtet, wurde die Marke von einer Milliarde Spotify-Streams erst in diesem Jahr überschritten. 2013 trat Tyler für United Kingdom beim Eurovision Song Contest 2013 an und erreichte Platz 19 von 26 Teilnehmern. Für ihre Verdienste um die Musik wurde sie 2023 mit dem MBE ausgezeichnet.