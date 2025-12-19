Bei einer Trauerfeier für Rob Reiner wurde enthüllt, dass der Regisseur kurz vor seinem Tod Angst vor seinem Sohn Nick geäussert hatte. Reiner und seine Frau Michele wurden am 14. Dezember 2025 in ihrem Haus in Los Angeles erstochen aufgefunden.

Darum gehts Rob Reiner äusserte Angst vor seinem Sohn kurz vor seinem Tod

Trauerfeier bei Albert Brooks mit Conan O'Brien und Billy Crystal

Nick Reiner wird des zweifachen Mordes an seinen Eltern angeklagt

Saskia Schär Redaktorin People

Bei einer Trauerfeier am Montag offenbarte einer der anwesenden Gäste gemäss der «Daily Mail», dass Rob Reiner (†78) ihm nur Stunden vor seinem Tod erklärt habe, er fürchte sich vor seinem Sohn Nick (32). «Ich habe Angst vor [Nick]. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich habe Angst vor meinem Sohn. Ich glaube, mein eigener Sohn könnte mir wehtun», soll er noch am Samstagabend bei der Weihnachtsparty von Conan O'Brien (62) erklärt haben.

Die Worte des nicht namentlich genannten Trauerredners sollen die Gäste bei der Gedenkzeremonie derart emotional gemacht haben, dass viele von ihnen in Tränen ausgebrochen seien. Die Trauerfeier fand laut der Zeitung in der Villa des Komikers Albert Brooks (78) in Los Angeles statt. Unter den Anwesenden seien unter anderem Conan O'Brien und Billy Crystal (77, «Die Braut des Prinzen») und dessen Frau Janice (76) gewesen.

Streit an Weihnachtsparty eskaliert

Die Crystals waren es gemäss US-Medienberichten auch gewesen, die nach dem Auffinden des ermordeten Ehepaares sofort in die Villa eilten. Tochter Romy (28), die Vater Rob und Mutter Michele (†70) tot aufgefunden hatte, habe sie nach der Verständigung der Polizei bei den Crystals gemeldet, die kurze Zeit später vor Ort erschienen.

Nur Stunden zuvor kam es bei der Weihnachtsparty von Conan O'Brien zu lautstarken Streitigkeiten zwischen Rob und seinem Sohn Nick Reiner. Noch in derselben Nacht soll Nick Reiner dann seinen Eltern in deren Haus in Brentwood, Los Angeles, mit mehreren Messerstichen getötet haben. Er wurde des zweifachen Mordes angeklagt. Nick Reiner ist bisher nicht geständig, es gilt in diesem Fall die Unschuldsvermutung.