Reality-Star Georgina Fleur provoziert mit Plünderungs-Spruch

Paris brennt, und Influencerin Georgina Fleur nimmt dies zum Anlass, mal wieder zu provozieren. Der Reality-Star scheint sich auf Instagram über die Plünderungen lustig zu machen. Das kommt bei vielen Fans nicht gut an.

Darum gehts Bei Krawallen in Paris wurden Luxusläden und kleinere Geschäfte geplündert oder stark zerstört

Georgina Fleur fragte auf Instagram, ob ihr jemand eine Birkin und Heels in Grösse 40 klaut

Fans nennen den Post geschmacklos

Silja Anders Redaktorin People

Die Krawalle in Paris haben in den vergangenen Tagen unfassbare Ausmasse angenommen. Nicht nur die Läden grosser Luxusmarken wurden geplündert und zerstört, sondern auch kleinere Geschäfte, deren Besitzer zum Teil ihre Existenz verloren haben.

Darüber scheint sich Reality-Star Georgina Fleur (36) wenig Gedanken zu machen. Auf Instagram postete sie nun ein Video von sich und ihrer kleinen Tochter in Paris, zu einer Zeit, als die französische Hauptstadt noch nicht in Flammen stand. Dazu schreibt Fleur: «Irgendjemand in Paris im Moment? Könnt ihr mir eine Birkin und Heels in Grösse 40 klauen?»

Einige Fans finden es nicht lustig

Was wohl als Scherz gemeint ist, stösst vielen ihrer Fans sauer auf. Sie sind der Meinung, dass man über so etwas keine Scherze machen sollte, schon gar nicht, wenn viele Menschen ihr Hab und Gut verloren haben.

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Georgina Fleur lebt seit einigen Jahren in Dubai und kann als Reality-Ikone und Influencerin ein gutes Leben führen. Dass sie, wenn auch nur zum Spass, ihre Fans fragt, ob ihr jemand inmitten des Pariser Chaos eine Luxustasche stehlen könne, obwohl sie sich diese ohne Probleme leisten könnte, bringt einige Fans in Rage. «Provozieren, oder was ist deine Absicht mit diesem Post?», fragt ein User, während ein anderer den Beitrag von Fleur schlicht «geschmacklos» findet. Es gibt allerdings auch Stimmen, die Fleurs Kommentar als lustig auffassen und ihren Humor feiern.

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Fleur provoziert gern mit Katastrophen

Es ist nicht das erste Mal, dass Georgina Fleur mit ihrem Verhalten im Angesicht schlimmer Ereignisse provoziert. Viele fühlen sich ins Jahr 2013 zurückversetzt. In diesem Sommer war die Innenstadt von Fleurs Heimatstadt Heidelberg von Hochwassern bedroht. Die Stadt baute eine Mauer aus Sandsäcken, um sich vor den Fluten des Neckars zu schützen. Georgina Fleur nahm das zum Anlass, auf diese Sandsack-Mauer zu klettern, sich darauf ablichten zu lassen und diese Fotos dann in den sozialen Medien zu verbreiten. Damals wie heute brach ein Shitstorm über den Reality-Star herein, und man warf ihr mangelnden Respekt gegenüber den Betroffenen vor.