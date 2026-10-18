Nach schweren Ausschreitungen am Samstag droht in Frankreich eine neue Krawallnacht. In Paris setzte die Polizei am Sonntag Tränengas ein, Präsident Emmanuel Macron kündigte eine Ansprache an.

Janine Enderli Redaktorin News

Es waren krasse Bilder: In der Nacht auf Sonntag wurde Frankreich von einer Welle der Gewalt erschüttert. Ein Rathaus stürzte ein, Geschäfte wurden geplündert und Autos brannten komplett aus.

Während die Trümmer weggeräumt werden, droht bereits eine neue Krawallnacht. Am Sonntag ist es erneut zu angespannten Situationen gekommen.

Spezialeinheit wieder im Einsatz

Auf dem berühmten Place de la République versammelten sich Dutzende Menschen als Reaktion auf Aufrufe in den sozialen Netzwerken, die dazu aufforderten, «die Bewegung fortzusetzen». Da die Demonstration nicht angemeldet war, rückten Polizeikräfte an und setzten Tränengas ein, um die Menschenmenge auseinanderzutreiben.

Aufgrund der zunehmenden Spannungen wurde auch die CRS 8, eine auf die Bekämpfung städtischer Gewalt spezialisierte Polizeieinheit, zur Verstärkung auf den Platz entsandt.

Barrikaden brennen

Auch in anderen Teilen der französischen Hauptstadt kam es zu Zwischenfällen. Im Bereich des Canal Saint-Martin hielten sich Gruppen junger Demonstranten auf, die zuvor von der Place de la République gekommen waren. Die Feuerwehr musste dort mehrfach wegen Bränden ausrücken, während die Polizei den Bereich regelmässig kontrollierte.

Doch nicht nur in Paris eskalierte es. In verschiedenen französischen Städten brannten Barrikaden nieder und die Protestler richteten riesige Zerstörung an. In der Ortschaft Limoges stürzte das Rathaus ein und in Mülhausen wurde eine 17-Jährige so schwer am linken Auge verletzt, dass sie es trotz einer Notoperation dauerhaft verlor.

Angesichts der anhaltenden Unruhen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) am Sonntagabend um 20 Uhr eine Ansprache an die Bevölkerung richten. Bereits um 17.30 Uhr wollte er im Élysée-Palast Premierminister Sébastien Lecornu sowie die betroffenen Regierungsmitglieder zu einer Krisensitzung empfangen.