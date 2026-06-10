Sängerin Sia kaum wiederzuerkennen

Popsängerin Sia bekommt man selten zu Gesicht. Und wenn, dann vornehmlich mit der charakteristischen Perücke, die ihr Gesicht verdeckt. Kein Wunder also, dass Fans ihre Ikone im Alltagslook kaum wiedererkennen, in dem sie neu veröffentlichte Bilder zeigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sia (50) zeigt sich erstmals ohne Perücke auf Bauernmarkt in Los Angeles

Die Sängerin trennte Bühnen- und Privatleben, überraschte Fans als unerkannte Mutter

Sia adoptierte 2019 zwei Söhne, hat seit 2025 einen leiblichen Sohn

Sophie Ofer Redaktorin People

In den 2010er-Jahren kam man kaum an ihrer Musik vorbei: Ihre Hits wie «Cheap Thrills» und «Chandelier» liefen im Radio rauf und runter. Doch während viele Sias (50) Namen kennen, könnten die wenigsten sagen, wie die Sängerin aussieht.

Das liegt wohl daran, dass sie sich seit Beginn ihrer Weltkarriere fast ausschliesslich mit einer Perücke in der Öffentlichkeit zeigt, die ihr halbes Gesicht verdeckt. Umso überraschender sind nun neu aufgetauchte Bilder, die Sia im entspannten Alltagslook zeigen – ganz ohne knalliges Outfit und Gesichtsbedeckung.

Ohne Perücke unterwegs

Die Fotos zeigen Sia mit einem Kinderwagen, in dem ihr zweijähriger Sohn Somersault Wonder liegt. Das Gesicht des Kindes wurde unkenntlich gemacht. Mit ihrem Sohn schlendert sie über einen Markt in Los Angeles (USA). Gut möglich, dass um sie herum niemand ahnt, dass neben ihnen ein Weltstar steht.

Denn: Statt extravagantem Kostüm und gewohnter Riesen-Perücke trägt Sia, die mit bürgerlichem Namen Sia Kate Isobelle Furler heisst, ein völlig unauffälliges Outfit – einen beigen Regenmantel, eine rosa Kappe, unter der ihre natürlichen Haare hervorschauen, und eine Brille. Sia dürfte eine von nur wenigen Personen auf der Welt sein, die besser erkennbar sind, wenn man ihr Gesicht nicht sieht. Um ihre Anonymität zu bewahren, verbirgt sie dieses bei ihren Auftritten in der Regel.

Sie schützt ihr Privatleben

Es ist nicht das erste Mal, dass die Öffentlichkeit Sias Gesicht zu sehen bekommt. Trotzdem würden die meisten Menschen, die gut vertraut mit ihrer Musik sind, die Sängerin vermutlich nicht einmal auf der Strasse erkennen. Die 50-jährige Australierin lebt äusserst zurückgezogen, zeigt sich selten öffentlich und trennt ihre Bühnenpersönlichkeit strikt von ihrer privaten Person.

So waren Fans auch ziemlich überrascht, als sie erfuhren, dass Sia Mutter eines Sohnes geworden war, nachdem sie sich von ihrem Ex-Mann, dem Mediziner Daniel Bernard (48), getrennt hatte. Sia und Bernard heirateten 2023 und beendeten ihre Ehe nur 26 Monate später. Seither ist ein Rosenkrieg entfacht; Bernard verlangt das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn und stellt Sia Berichten zufolge als ungeeignete, «gefährliche» Mutter dar.

Sia hat noch zwei weitere Söhne, die sie 2019 adoptierte.