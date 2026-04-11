Sylvie Meis sorgt auf Instagram mit einer Typveränderung für Aufsehen: Statt ihrer gewohnten langen Mähne trägt sie einen kinnlangen Bob mit Pony. Fans feiern den neuen Look begeistert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sylvie Meis (47) zeigt auf Instagram überraschend neue Kurzhaarfrisur mit Pony

Fans feiern den Look, doch es scheint nur eine Perücke zu sein

Zahlreiche Kommentare: «So viel moderner und jugendlicher», viele wünschen dauerhafte Veränderung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Ohne ihre lange Mähne ist sie kaum wiederzuerkennen: Auf Instagram zeigt sich Sylvie Meis (47) nun überraschend mit ganz neuer Frisur. Statt wallendes Haar trägt sie einen etwas mehr als kinnlangen Bob, dazu einen fransigen Pony. Ausserdem sind die Haare nicht mehr gold-blond, sondern heller und aschiger.

Mit der Transformation sorgt Meis bei den Fans ordentlich für Aufruhr. Der neue Look ist ein deutlicher Bruch mit Meis' gewohntem Auftreten. Doch auf Social Media wird sie dafür gefeiert.

Mut zum Experiment

Normalerweise kennt man die 47-Jährige für ihren glamourösen Style: langes, karamellblondes Haar, das sie meist in sanften Wellen über den Schultern trägt. Umso radikaler wirkt nun der fransige Kurzhaarschnitt. Doch Entwarnung: Wer genau hinsieht, entdeckt in der Bildunterschrift einen entscheidenden Hinweis.

Mit der Frage «Should I?» (zu dt.: «Soll ich?») deutet die Moderatorin an, dass die Schere hier noch gar nicht wirklich angesetzt wurde und sie nur mit dem Gedanken spielt. Vermutlich war beim Umstyling also eine Perücke im Spiel. Ihre Frage, ob sie den neuen Stil wirklich einmal ausprobieren sollte, wird von den Fans eindeutig mit «Ja!» beantwortet.

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare, die ihren Zuspruch für die Typveränderung ausdrücken. «Oh mein Gott, ich liebe es!», liest man immer und immer wieder. Zwischen «Es steht dir so gut!» und «Ich finde es toll!» liest man nur hin und wieder einen Kommentar, der sich die langen Haare zurückwünscht. Eine Userin schreibt: «So viel moderner und jugendlicher!» Anderen verschlägt es direkt die Sprache und sie posten einfach nur Emojis mit Herzaugen.