Sylvie Meis geniesst ihr Singleleben

Für die Kuppelshow «Love Island» begleitet Sylvie Meis seit 2021 Singles, und auch sie selbst ist seit einigen Monaten in keiner Beziehung mehr. Wie sie nun verrät, geniesse sie diesen Status durchaus. Dennoch wünscht sie sich einen Mann an ihrer Seite.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sylvie Meis geniesst ihr Leben als Single seit Januar 2026

Partnersuche erschwert durch öffentliche Rolle, sie bleibt dennoch optimistisch

Sylvie wird am 13. April 48, fühlt sich stärker als früher War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sylvie Meis (47) ist seit der Trennung von ihrem letzten Partner, dem Unternehmer Patrick Gruhn, Single. Das scheint ihr besser zu gefallen als erwartet. Wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag am 13. April spricht die Moderatorin und Entertainerin im Interview mit «Bunte» über ihr neues Leben ohne Partner.

Öffentliches Leben erschwert Partnersuche

«Früher dachte ich oft, ich muss in einer Beziehung sein. Heute weiss ich: Ich bin als Mensch und als Frau auch ‹komplett› ohne Partner», sagt die «Love Island»-Moderatorin. Sie traue sich nun, allein zu sein und auch Entscheidungen allein zu treffen, und das fühle sich «richtig gut» an. Einen neuen Mann an ihrer Seite schliesst Sylvie Meis trotzdem nicht aus, aber nicht um jeden Preis. «Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Ich will jemanden. Das ist ein grosser Unterschied.» Sie habe keine «Needs», aber durchaus Wünsche. Wenn der Richtige komme, sei Platz in ihrem Leben.

Dass die Partnersuche für sie als prominente Person nicht einfach ist, gibt Meis offen zu. «Mein Leben ist öffentlich, und das gehört zu meinem Job. Ein Mann muss damit umgehen und es aushalten können und auch wollen. Das erfordert Stärke.» Sie glaube jedoch daran, dass es «diesen Mann gibt und dass ich ihn finde».

Das Älterwerden macht ihr keine Angst

Gelassen gibt sie sich auch beim Thema Älterwerden. Sie fühle sich heute stärker, ruhiger und mehr bei sich als früher. Sie gehe mit Freude durchs Leben und habe sich dazu entschieden, trotz Erlebnissen wie zwei Scheidungen und ihrer Krebserkrankung nicht verbittert zu werden. «Diese Leichtigkeit ist meine Stärke.» Sie setzt auf einen gesunden Lebensstil. «Ich will mich gesund, fit und wohl in meiner Haut fühlen.» Natürlich verändere sich der Körper, «aber ich lebe sehr diszipliniert, achte auf mich und weiss genau, was mir guttut». Sie sei kurz vor ihrem 48. Geburtstag «mehr denn je im Reinen mit mir selbst».

Im August 2024 wurde die Beziehung zu Unternehmer und Sohn von Rolf Eden (1930-2022), Patrick Gruhn, öffentlich. Die beiden zeigten sich auch gemeinsam bei Veranstaltungen. Im Januar 2026 wurde die Trennung bekannt, seitdem gilt Meis als Single. Sie hat bereits zwei Ehen hinter sich: 2005 gab sie dem Fussballspieler Rafael van der Vaart (43) das Jawort, mit dem sie Sohn Damian (19) bekam. 2013 erfolgte die Scheidung. Im September 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello (47), die Beziehung zerbrach jedoch im Februar 2023.