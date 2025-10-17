Zappalot kann es nicht fassen Sylvie Meis greift unter der Gürtellinie an

Sylvie Meis disst einen «Love Island VIP»-Kandidaten so richtig deftig, die Jungs raten sich beim Quiz um Kopf und Kragen und Umut vs. Englisch geht in die nächste Runde.

Publiziert: 19:04 Uhr