Zappalot kann es nicht fassen
Sylvie Meis greift unter der Gürtellinie an

Sylvie Meis disst einen «Love Island VIP»-Kandidaten so richtig deftig, die Jungs raten sich beim Quiz um Kopf und Kragen und Umut vs. Englisch geht in die nächste Runde.
Publiziert: 19:04 Uhr
Zappalot
