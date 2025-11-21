DE
Zappalot schüttelt den Kopf
Gimma zeigt, wo er eingebrochen ist

Der Gimma ist im Herzen halt schon ein richtiger «G», Rodriguez und Xhaka hauen in Pristina auf den Putz, ein Huhn reist mit der SBB und auf dem Land wird allerlei Fleisch gegessen.
Publiziert: 17:08 Uhr
