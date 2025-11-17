DE
TV
Zappalot
Zappalot: Bauer Jonny muss die Karten auf den Tisch legen
Hochspannung bei Zappalot
Bauer Jonny muss die Karten auf den Tisch legen
Der eine Bauer versteht den einfachsten Romantik-Hint nicht, der andere Bauer muss sich unangehmen Fragen stellen. Willkommen beim neuen «Bauer, ledig, sucht»-Zappalot.
Publiziert: 17:38 Uhr
Zappalot
2:48
Zappalot schaut «Der Bachelor»
Danilo sucht verzweifelt den G-Punkt der Frauen
0:56
Sprachprobleme bei Zappalot
Die Deutschschweizer sollten sich mehr Mühe geben
2:12
Klare Ansagen bei Zappalot
Coco will den Bachelor mit Brüsten überzeugen
1:50
Zappalot fährt auch gleich mit
Bauer Jonny weiss, wie man beeindruckt
1:37
Grosse Zweifel bei Zappalot
Ist das wirklich die richtige Flirt-Taktik?
