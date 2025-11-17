Hochspannung bei Zappalot Bauer Jonny muss die Karten auf den Tisch legen

Der eine Bauer versteht den einfachsten Romantik-Hint nicht, der andere Bauer muss sich unangehmen Fragen stellen. Willkommen beim neuen «Bauer, ledig, sucht»-Zappalot.

Publiziert: 17:38 Uhr