DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
TV
Bachelor
Zappalot: Der Bachelor sucht verzweifelt den G-Punkt der Frauen
Zappalot schaut «Der Bachelor»
Danilo sucht verzweifelt den G-Punkt der Frauen
In der dritten Folge von «Der Bachelor» gehts um den weiblichen Körper. Wo ist schon wieder der G-Punkt der Frau? An dieser Frage verzweifelt Danilo.
Publiziert: 11:06 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Zappalot
0:56
Sprachprobleme bei Zappalot
Die Deutschschweizer sollten sich mehr Mühe geben
2:12
Klare Ansagen bei Zappalot
Coco will den Bachelor mit Brüsten überzeugen
1:50
Zappalot fährt auch gleich mit
Bauer Jonny weiss, wie man beeindruckt
1:37
Grosse Zweifel bei Zappalot
Ist das wirklich die richtige Flirt-Taktik?
2:22
Zappalot schreit mit
Als sie den Bachelor sieht, dreht sie durch
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen