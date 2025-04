Sylvie Meis zieht Bilanz über ihr Liebesleben

1/5 Sylvie Meis blickt auf ihr Liebesleben zurück. Foto: Instagram

Model und Moderatorin Sylvie Meis (46) feiert am 13. April Geburtstag. Die niederländische Wahl-Hamburgerin nutzt die Gelegenheit, um auf Instagram über ihr Leben nachzudenken: «Das Leben ist eine Reise. Ein paar Tage bevor ich 47 werde, fängt man an, über das Leben nachzudenken, und mein Leben war alles andere als langweilig.»

Meis spricht im Post auch über ihr Liebesleben, schreibt dazu: «Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Freunde auf dem Weg …» Ihr Liebesleben sei eine Achterbahnfahrt gewesen, «und nicht alle Kapitel waren perfekt.» Aber jede Erfahrung – ob Beziehung oder Trennung – habe sie etwas Wichtiges gelehrt. «Manchmal muss man ein paar Frösche küssen, bevor man einen Prinzen (oder eine Prinzessin) findet», schreibt Meis.

Durch all die Höhen und Tiefen hindurch sei eines immer geblieben: «Die Liebe, die ich für mich selbst gelernt habe». Darauf könne sie sich immer verlassen. «Egal, was auf mich zukommt, ich stehe hinter mir, und das ist es, was wirklich zählt.» Im Clip dazu nennt sie zudem ihre grösste Liebe: Die «grösste Liebe von allen» sei ihr Sohn, so Meis.

Sylvie Meis war zweimal verheiratet

Bevor sie als Moderatorin auch in Deutschland durchstartete, wurde Sylvie Meis hierzulande zunächst als Ehefrau des niederländischen Fussballspielers Rafael van der Vaart (42) bekannt. Die beiden waren ab 2005 verheiratet und bekamen im Mai 2006 ihren Sohn Damian. Im Jahr 2013 trennte sich das Ehepaar schlagzeilenträchtig. Nach der Scheidung Ende desselben Jahres nahm sie wieder ihren Mädchennamen an.

Ihre zweite Ehe führte Meis mit dem deutschen Künstler Niclas Castello (46). Sie hielt von Herbst 2020 bis Frühling 2024. Im August 2024 machte sie ihre Beziehung mit Geschäftsmann Patrick Gruhn öffentlich. Der Berliner Patrick Gruhn ist der zweitjüngste Sohn des legendären Nachtclub-Besitzers Rolf Eden, der vor zwei Jahren im Alter von 92 Jahren verstorben ist.