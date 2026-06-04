Über zwanzig Jahre kannte man sie als Miriam Stockl stets im «braven», fröhlichen Look. Nach ihrem Serien-Aus bei «Die Rosenheim-Cops» überrascht Marisa Burger ihre Fans mit einer ganz neuen Frisur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marisa Burger (52) überrascht nach Serien-Aus mit neuer, kurzer Lockenfrisur

Sie zeigt sich entspannt und gelöst bei Kultur-Event in Nordhessen

Abschiedsfolge der «Rosenheim-Cops» kommt im Herbst, Fans bleibt Zeit

Sophie Ofer Redaktorin People

Eigentlich kennt man «Rosenheim-Cops»-Star Marisa Burger (52) mit leicht gewelltem, mittellangem Haar. Nach ihrem Ausstieg aus der Kultsendung überrascht die Schauspielerin nun mit einer Typveränderung.

Bei einer Kulturveranstaltung in Nordhessen zeigte sich Burger mit komplett neuer Frisur. Ihr Haare sind jetzt extrem kurz, stark gelockt – von der braven Frau Stockl, als die man sie aus der Serie kennt, scheint kaum mehr etwas übrig.

Sieht komplett verändert aus

Marisa Burger scheint es wichtig gewesen zu sein, das Serien-Aus auch mit einer optischen Veränderung zu markieren. Ihr Ausstieg aus dem ZDF-Klassiker «Die Rosenheim-Cops» – und damit der Abschied von Miriam Stockl – wird so auch zum Abschied von einem Image.

Wie befreit, zeigt sich Burger auf Instagram nun mit einer neuen Frisur, die so gar nichts mehr mit ihrer Rolle zu tun zu haben scheint. Dazu trägt sie ein schwarzes Neckholder-Top und goldene Ohrringe. Sie wirkt entspannt, gelöst. Neben ihr auf dem Bild: der deutsche Gitarrist Martin Halmich (50), der mit ihr auf der Veranstaltung war.

«Privat bin ich legerer»

Miriam Stockl, die «Die Rosenheim-Cops» seit 2002 massgeblich mitprägte, war für ihren unverwechselbaren Kleidungsstil bekannt: Kleider in fröhlichen Farben und nicht selten mit Blumenmuster. «Unsere Kostümbildnerin hat sich mit der Figur der Polizeisekretärin sehr gut auseinandergesetzt und der Person Miriam Stockl mit der auffälligen Kleidung noch mehr Farbe gegeben», so Burger 2020 gegenüber «Hallo München».

Im echten Leben würde Burger diese Looks selbst jedoch nicht tragen. «Privat bin ich eher legerer», so die Bayerin. Diese Aussage hat sie in ihrem Instagram-Post nun eindeutig bewiesen.

Die letzte Klappe bei «Die Rosenheim-Cops» ist für Marisa Burger bereits gefallen. Den Fans bleiben aber noch ein paar Monate mit dem Charakter – ihre Abschiedsfolge wurde in den Herbst verschoben.