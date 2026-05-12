Der ehemalige Freiburg-Trainer Christian Streich wird die Fussball-WM als neuer Experte des Senders begleiten. Der Sender freut sich über einen «besonderen Trainertyp», der für seine klaren Worte bekannt ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Streich wird ZDF-WM-Experte, Debüt am 11. Juni im Studio

Ehemaliger Freiburg-Trainer bringt klare Worte und neue Perspektiven ein

ZDF-Team: Streich, Mertesacker, Kramer, Kromp, Kinhöfer bei der WM 2026

TV Hammer für das ZDF! Trainer-Legende Christian Streich (60) stösst für das Turnier zur Experten-Riege, wie der Sender am Dienstag offiziell verkündet. Los gehts direkt beim WM-Start am 11. Juni. Streich wird beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika im ZDF-WM-Studio präsent sein und sein Debüt als neuer Experte geben.

«Ein besonderer Trainertyp»

ZDF-Sportchef Yorck Polus schwärmt von der Neuverpflichtung: «Unsere Experten-Riege bietet grosse fussballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können.»

Mit Christian Streich verstärke ein besonderer Trainertyp das WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt sei. «Für unsere Livesendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fussballgeschehen», so Polus.

Christian Streich, der von 2012 bis 2024 den SC Freiburg trainierte, freut sich «auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio»: «Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist.»

Diese Experten sind noch dabei

Zum Auftakt ist neben Streich auch die ZDF-Expertenriege im Studio vor Publikum dabei: die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker (41) und Christoph Kramer (35), Trainerin Friederike Kromp sowie ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer (57). Streich wird anschliessend sowohl in der Gruppenphase als auch in der K.-o.-Phase im Einsatz sein.

Der letzte Einsatz von Christian Streich als Trainer an der Seitenlinie war am 18. Mai 2024 in Berlin im Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Der SC Freiburg unterlag dort mit 1:2 und verpasste dadurch die Qualifikation für das internationale Geschäft.